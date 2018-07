El chavismo evalúa revocatorio a los diputados del Parlamento, dice constituyente

El constituyente Pedro Carreño dijo que la presidencia del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ha dado "lineamientos" a la organización para evaluar un referéndum "revocatorio" a los diputados del Parlamento, controlado por la oposición.

"Hemos recibido lineamientos (...) del primer vicepresidente del partido, el camarada Diosdado Cabello, de efectuar una evaluación en los 23 estados más el Distrito Capital para nosotros presentar una propuesta consensuada de a quiénes es que se les va a recoger las firmas para aplicarle el referéndum revocatorio", dijo en una entrevista grabada al canal privado Televen y transmitida hoy.

Según dijo, a los diputados del Parlamento, que resaltó, se encuentra en "desacato" al Supremo y que por ello sus actos son "nulos", se les "cumple la mitad" de su período a finales de este mes y que, de acuerdo con la Constitución, si se recoge el 20 % de las firmas del padrón electoral esto puede aplicarse.

El también vicepresidente regional del partido para los estados Zulia (noreste) y Trujillo (oeste) indicó que de realizarse esto sería con motivo de una "sanción ética" y "moral" porque la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) "no está cumpliendo ninguna competencia" y "no está haciendo absolutamente nada".

El artículo 72 de la Constitución de Venezuela establece que "todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables" y que "transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario" se podrá solicitar la convocatoria de "un referendo para revocar su mandato".

En 2016 la oposición venezolana recogió firmas para revocar el mandato de Nicolás Maduro, pero tras denunciar una serie de trabas y luego de ordenes de tribunales de siete estados el referendo quedó suspendido por un supuesto fraude de rúbricas.