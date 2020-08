China apuesta por no cambiar su política monetaria para evitar incertidumbres

Pekín, 25 ago (EFE).- China apuesta por mantener una política monetaria "prudente" y sin grandes cambios para continuar haciendo frente a las incertidumbres derivadas del impacto económico de la pandemia de la COVID-19, afirmó hoy un alto cargo del Banco Popular de China (BPC, central).

El director del Departamento de Política Monetaria del BPC, Sun Guofeng, explicó en rueda de prensa que el banco central chino quiere garantizar "una mayor certidumbre para hacer frente a todos los tipos de incertidumbres".

Sun enumeró tres áreas en las que el BPC no busca hacer cambios: la política monetaria "prudente", unos requisitos para operar "flexibles y moderados" que eviten falta de liquidez o sobreabundancia en los mercados, y la "determinación para ceñirse a una política monetaria normal".

"No hemos adoptado ninguna política monetaria no convencional, como tipos de interés cero o incluso negativos, o (programas de) alivio cuantitativo, por lo que no hay ningún supuesto problema inherente", aseveró el representante del banco central.

En su opinión, las medidas en materia monetaria tomadas en China desde el inicio de la pandemia están siendo "moderadas, precisas y efectivas".

El objetivo ahora es diseñar políticas "más flexibles, moderadas y orientadas con precisión" para garantizar la liquidez, la financiación social y "apuntalar el regreso de la economía a sus tasas de crecimiento potencial".

Preguntado acerca de los programas de apoyo a pymes promovidos por el BPC, Sun aseguró que han tenido "resultados reseñables", aunque apuntó que en el futuro las instituciones financieras deberían "tomar sus propias decisiones y asumir sus riesgos".

El representante del banco central explicó que, a finales de julio, se habían otorgado hasta 13,7 billones de yuanes (1,98 billones de dólares, 1,68 billones de euros) en "créditos de inclusión" para pymes en apuros, lo que supone un aumento del 27,5 % con respecto a los concedidos en el mismo período del año anterior.

También sobre las pequeñas y medianas empresas, Sun prometió que el BPC trabajará para que más de estas organizaciones puedan acceder a préstamos iniciales para impulsar sus negocios.