China pide cobertura mínima de los Óscar por cinta sobre protestas Hong Kong

Hong Kong, 17 mar (EFE).- China ha pedido a los medios de comunicación del país asiático que realicen una cobertura mínima de la próxima gala de los Óscar, premios a los que está nominado el documental "Do Not Split" ("No os separéis"), sobre las protestas antigubernamentales en Hong Kong en 2019.

Según el diario hongkonés Apple Daily, "el departamento central de propaganda (de China) ha pedido a la prensa oficial que informen sobre los Óscar de la manera más discreta posible a fin de evitar bochorno y por el bien de la corrección política".

Asimismo, la fuente indicó que la televisión estatal "CCTV planea cancelar la retransmisión en directo" de la nonagésimo tercera gala de los Óscar.

"Do Not Split", de 36 minutos, opta al premio de mejor corto documental, que se fallará el próximo 25 de abril.

El documental, dirigido y producido por Anders Hammer, muestra sobre todo la versión de los manifestantes sobre lo sucedido durante las protestas, que buscaban una mejora de los mecanismos democráticos en la ciudad semiautónoma, pero que habitualmente terminaban con enfrentamientos violentos con la policía.

En la categoría de mejor película está seleccionada "Nomadland", de la directora china-estadounidense Chloé Zhao (también nominada a mejor directora), una mujer que primero fue motivo de orgullo en China como primera asiática en ser galardonada con el premio a la mejor directora en los pasados Globos de Oro.

Sin embargo, poco después la euforia se tornó rabia entre algunos internautas chinos al conocerse que Zhao había dicho en una entrevista publicada en 2013 que China es "un lugar donde hay mentiras por todas partes", lo que podría complicar el estreno de su película en la potencia asiática.