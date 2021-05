China señala que cooperación a El Salvador "no tiene consideración política"

San Salvador, 20 may (EFE).- La Embajada de China en El Salvador divulgó este jueves un comunicado en el que señala que "los proyectos de asistencia no reembolsables", contemplados en un acuerdo de cooperación entre ambas naciones, "no tienen ninguna consideración geopolítica".

Señaló que "China también ha brindado a otros países en desarrollo similares proyectos y nunca los ha utilizado para buscar supuestos intereses geopolíticos".

"El mayor beneficiario de la asistencia no reembolsable de China es el pueblo salvadoreño", indica la nota.

También se señala, sin especificar que, "China se opone fuertemente al atropello por los países poderosos a las naciones que están luchando por su desarrollo en condiciones menos favorable".

Agrega que "China no ha utilizado nunca en el pasado, ni utilizará en el futuro, la asistencia exterior para interferir en los asuntos internos de otros países y mucho menos sacar beneficios propios".

La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó el martes un acuerdo de cooperación para la construcción y donación de obras de infraestructura al país centroamericano.

La ratificación se da en momentos en que las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos experimentan tensiones, principalmente debido a la destitución de cinco magistrados constitucionales y el fiscal general, acción que ha sido condenada y crítica fuertemente por la nación norteamericana.

El convenio marco para la asistencia "Económica y Técnica entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República de El Salvador" fue aprobado con 66 votos de los 84 diputados del Congreso, de amplía mayoría oficialista.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, indicó en su cuenta de Twitter que se trata de un acuerdo por "500 millones de dólares ( 409 millones de euros) en inversión pública no reembolsable y sin condiciones".

No obstante, el documento aprobado no señala el monto total que costarán las obras de infraestructura.

El convenio, firmado por los gobiernos de El Salvador y China en septiembre de 2019, no tuvo mayor discusión y no fue leído en la comisión encargada ni en el pleno.

Un documento público del Ministerio de Relaciones Exteriores da cuenta de un acuerdo de "donación no reembolsable" por 400 millones de yuanes, es decir más de 62 millones de dólares (50 millones de euros).

Estos fondos estarían destinados para financiar la construcción de una biblioteca en la capital, una planta de tratamiento de agua en la zona costera y otra planta para potabilizar el agua de un lago cercano a la capital.

Los proyectos acordados con China, según dijeron los diputados del oficialista Nuevas Ideas (NI), incluyen un estadio nacional y un nuevo muelle.