Chivite considera "muy positiva" la reunión y valora "la buena coordinación" con el Gobierno central

PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha realizado una valoración "muy positiva" de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes y ha puesto en valor "la buena coordinación con el Gobierno de España, que era lo importante".

"Navarra siempre va a estar en todos aquellos espacios en los que se propongan iniciativas, diálogo y llegar a acuerdos por el bien común de la ciudadanía y más en estos momentos de pandemia", ha manifestado la jefa del Ejecutivo foral en su comparecencia ante los medios al término del encuentro.

Para la presidenta navarra, "poder tener estos espacios de debate, reflexión y puesta en común de la problemática de cada una de las comunidades es algo positivo". "La ciudadanía nos está pidiendo diálogo, colaborar y menos confrontación", ha enfatizado.

En cuanto a los puntos tratados en la reunión, Chivite se ha referido en primer lugar a todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación y ha recibido con "alegría" el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la llegada a España en el mes de agosto de 3,4 millones de dosis de Pfizer.

Según ha detallado, en Navarra se recibirán aproximadamente unas 45.000 vacunas más durante este mes lo que "va a permitir incluso acelerar ese buen ritmo de vacunación" en la Comunidad foral.

"Es una noticia positiva", ha valorado Chivite, quien ha planteado que en la segunda quincena del mes de agosto se pueda comenzar a vacunar en Navarra a los jóvenes de 12 a 15 años, "uno de nuestros objetivos".

También se ha referido Chivite al Certificado Covid y ha reiterado que la posición de Navarra en este momento es "no exigirlo a la población". En su opinión, "cuando no has tenido la posibilidad de acceder a la vacunación, que se te limite el acceso a un servicio no es una propuesta justa".

"El presidente ha recogido el guante y ha dicho que se debatirá pero más adelante, quizás en septiembre para abrirlo para determinadas cuestiones", ha agregado.

Asimismo, la presidenta navarra ha explicado que en la reunión con el resto de presidentes ha instado a que en la conferencia interterritorial de salud "se lleguen a acuerdos fundamentalmente en tres cosas", en primer lugar el tema de aforos, porque ahora va a empezar la liga de fútbol. A este respecto, ha propuesto que "el criterio no sea únicamente la incidencia acumulada".

El segundo asunto que Chivite ha planteado que sea debatido es todo lo que tiene que ver con la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna y, en tercer lugar, el tema de la vacunación a menores de 12 años.

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, la presidenta navarra también ha valorado de forma positiva que las CCAA vayan a gestionar el 55% de los 19.000 millones de ayudas europeas y ha recibido este anuncio "como algo positivo en esa cogobernaza y gestión de la salida de la crisis y transformación como país".

Ha explicado, además, que en el encuentro ha propuesto un PERTE energético que contemple la energía eólica, ya que Navarra es "puntera en las energías renovables". Y respecto al PERTE del vehículo eléctrico, ha considerado que "Navarra estará ahí, en esa electrificación de la planta de Landaben".

"No hay ninguna duda respecto a la llegada del vehículo eléctrico a la planta. Es una decisión que tiene que tomar la empresa, el instrumento lo ha puesto el Gobierno de España con ese PERTE y el grupo ha mostrado su interés. Esperemos que llegue la electrificación de la totalidad de la planta en estos próximos años y la llegada del vehículo. Como Gobierno estamos trabajando con la dirección y la parte social todo lo que sea favorecer esa llegada", ha comentado.

Sobre los fondos europeos, ha afirmado que "no nos preocupa tanto los proyectos para presentar, porque proyectos hay", sino cómo "gestionar y ejecutar todos esos fondos que tenemos por delante".

Según ha dicho, que "el ministerio nos vaya abriendo camino y despejando esas dudas es importante" y ha valorado "la buena coordinación para aprovechar cada uno de los euros que nos venga por parte de Europa".

RETO DE LA DESPOBLACIÓN

Finalmente, respecto a despoblación, Chivite ha trasladado en la Conferencia de Presidentes los proyectos en los que Navarra está trabajando. Y ha reclamado que "si de verdad hay una apuesta clara por la igualdad de acceso a los servicios públicos", se refuercen los profesionales sanitarios en los entornos rurales.

"Tenemos escasez de profesionales y hemos hecho varias propuestas para atraer a profesionales sanitarios que se han formado en España pero que están trabajando en otros países o profesionales de otros países que han venido a España pero que no tienen acreditado poder trabajar", ha apuntado.