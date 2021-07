Chivite dice que "no hay que perder la oportunidad de estar en espacios de diálogo" como la Conferencia de Presidentes

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que la Comunidad foral va a estar presente en la Conferencia de Presidentes de este viernes con "la mejor de las posiciones" y ha destacado que "no hay que perder la oportunidad de estar en ninguno de los espacios en los que se pueda dialogar y llegar a acuerdos".

"La ciudadanía está pidiendo menos confrontación, menos jaleo, menos ruido, más trabajo y que sumemos juntos para salir de esta situación. Es bueno que se vaya a todos los foros de debate", ha manifestado Chivite en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Para la jefa del Ejecutivo foral, "lo importante es que haya un foro en el que podamos hablar de los temas que tenemos ahora como el calendario de vacunación, la pandemia o todo lo que tiene que ver con el plan de recuperación, los fondos que van a llegar a las comunidades o el reto demográfico". Y ha remarcado que se trata de "temas encima de la mesa que son importantes".

A su juicio, "el hecho de que haya habido unas 18 reuniones de todos los presidentes de comunidades con el Gobierno de España es ya en sí una buena noticia y más en estos momentos en los que la ciudadanía nos está pidiendo que nos pongamos de acuerdo para salir de esta situación de crisis que tenemos".

Así, ha destacado que Navarra "va a ir con la mejor de las posiciones" y ha incidido en que "nada más que estemos, hablemos, debatamos y pongamos encima de la mesa estas cuestiones es positivo".

Sobre la asistencia a la cita del lehendakari, Iñigo Urkullu, tras lograr que se convoque una comisión mixta del Concierto Económico con el fin de concertar ciertos impuestos con la Administración vasca, Chivite ha manifestado que "hay comunidades que tienen una estrategia de negociación como la de Urkullu y hay otras, como nosotros, que preferimos una negociación de determinadas cuestiones más discreta, de línea continua de negociación con el Gobierno de España".

"Quizás a las fuerzas nacionalistas les favorece esto de confrontar con el Gobierno de España, pero no es nuestra estrategia y no contribuye a que todos nos sintamos a gusto", ha declarado la jefa del Ejecutivo foral.

En este sentido, ha esperado que este hecho no "enrarezca" el ambiente de la reunión y, sobre las críticas de barones del PP a la cita, ha afirmado que "están dentro de esa estrategia de desgaste al gobierno, del cuanto peor mejor".

Asimismo, sobre la ausencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la Conferencia de Presidentes, María Chivite ha afirmado que no comparte que no vaya a participar en la reunión y ha considerado que "no debemos perder las oportunidades de sentarnos a debatir sobre algo que nos afecta a todos". "La inteligencia colectiva es la mejor de las inteligencias y la suma de las aportaciones de todo puede beneficiar al conjunto, tanto a las propias comunidades como al país", ha remarcado.

A su juicio, "todos somos conscientes de que con Cataluña se tienen que mejorar las relaciones, que la solución tiene que ser por la vía de la política, del diálogo para llegar a acuerdos y reconducir la situación". Y ha defendido la política "valiente y necesaria" del Gobierno de Pedro Sánchez.