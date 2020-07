Chivite dice que Navarra puede aportar ideas para captar fondos europeos

San Millán de la Cogolla (La Rioja), 31 jul (EFE).- La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado hoy que su comunidad puede aportar "ideas" para captar los fondos de reconstrucción europeos, especialmente en proyectos de digitalización y de "pacto verde", ya que están "muy alineados con los que pide Europa".

En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, que ha valorado "muy positivamente", se ha mostrado disgustada con la visión que algunas comunidades autónomas están dando de la suya por los rebrotes del coronavirus, que ha especificado que se deben, en parte, al gran número de PCR que realizan.

"Somos una comunidad proactiva en pruebas -ha continuado- y los datos, a lo largo de la semana, son más estables y a la baja" después del rebrote en el barrio pamplonés de Mendillorri tras los "no sanfermines".

Por lo que, ha continuado, no apreciar el trabajo que hace el Gobierno foral para conocer a todos los posibles contagiados es "una visión muy parcial e injusta", ya que si incrementan la búsqueda de posibles enfermos, "encontramos más" detección de casos, lo que no se hace en otras autonomías, que no ha especificado.

Preguntada por el acuerdo alcanzado hoy entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno vasco sobre el déficit, lo que ha suscitado críticas en UPN por un presunto trato de favor de esta comunidad en detrimento de Navarra, Chivite se ha referido a otro acuerdo, suscrito el pasado miércoles también con Hacienda y Navarra.

Ha recordado que su comunidad, "en un primer paso", ha fijado el déficit en el 2,3 por ciento, "revisable al alza" en septiembre, si hay una caída en los ingresos.

"En el Ministerio nos han dicho que no hay problema para llegar al 2,6" si ello sucede, por lo que ha invitado a UPN a que deje de hacer "seguidismo" del líder del PP, Pablo Casado, y de su política de "de cuanto peor, mejor" y a que "deje de restar" y se sume a la recuperación de Navarra.