Chivite: El conocimiento sobre la COVID debe servir para mejorar en este curso

Pamplona, 5 sep (EFE).- La presidenta de Navarra, María Chivite, afronta el nuevo curso político con aprendizajes sobre la COVID-19 que deben servir para mejorar, consciente de que el "riesgo cero no existe", y "precavidamente optimista" desde el punto de vista económico por la evolución de los indicadores de la Comunidad Foral.

En una entrevista concedida a Efe, la presidenta socialista reconoce que esperaba "momentos difíciles" en su primer año de legislatura al frente de un gobierno de coalición (PSN, Geroa Bai y Podemos) pero "para nada imaginaba que iba a ser esto", apunta en relación con la pandemia.

Poco duró, recuerda, la "alegría" de aprobar sus primeros Presupuestos, tras llegar a un acuerdo con EH Bildu, ya que a las semanas "teníamos la crisis de la COVID-19" que ha resultado "dura, sobre todo por los fallecimientos y la tensión sanitaria y sociosantaria".

Fueron momentos de "incertidumbre, muchas horas de trabajo y quebraderos de cabeza" que han contribuido a "fortalecer" a su gobierno. "Entramos como un grupo de personas y ahora somos un equipo", por lo que en ese sentido su valoración es "muy positiva", extensiva al resto de grupos parlamentarios, cuyo respaldo ha posibilitado la aprobación de los decretos forales de medidas urgentes "sin votos en contra y muchos de ellos por unanimidad".

El diálogo en ese sentido ha tenido efectos "positivos", subraya la presidenta, quien hace un llamamiento a la unidad y se resiste a "elevar a categoría" la reciente discrepancia con Geroa Bai en una enmienda de Educación.

Insiste en que le gusta quedarse con la parte positiva y en ella sitúa "todo lo aprendido" en este tiempo, un conocimiento que ahora se debe utilizar para mejorar, y la respuesta ciudadana organizándose en redes de voluntarios y especialmente con la de los profesionales de salud, del ámbito sociosanitario y de servicios esenciales.

Ante la declaración del estado de alarma, la "mayor fortaleza" de Navarra fue su sistema de salud y "desde luego" sus profesionales, asevera, a lo que suma la coordinación con la parte privada. Esto, subraya, ha permitido "no entrar en una situación de colapso sanitario como sí han tenido otras comunidades".

Las debilidades las encuentra en el "ámbito residencial como sistema", ya que mientras todos los centros de salud forman parte de una misma red, no sucede lo mismo con las residencias, lo que ha obligado a hacer "un esfuerzo muchísimo mayor para coordinar todas las medidas, porque no había un sistema construido, estable y elaborado en ese ámbito".

Lo sucedido ha servido "para repensar el modelo residencial" y que en estos momentos esté en exposición pública un nuevo decreto en el que se tiende a modelos diferentes al actual, que no contempla concentraciones de personas tan elevadas como hay, por ejemplo, en la Casa de Misericordia, que con más de 500 residentes, es "la más grande de España".

Además, destaca, ahora con solo un positivo en ese ámbito se hacen pruebas a todos los residentes y profesionales, se ha reforzado la atención sanitaria y los controles y cuando un trabajador regresa de más de dos semanas de vacaciones se somete a una PCR.

Esta es una de las lecciones aprendidas, reconoce la presidenta, que, cuestionada sobre si la desescalada llegó demasiado pronto a la vista de los datos del verano, sostiene que Navarra tenía "buenos datos" para salir del estado de alarma. "Lo que no sé es si eso lo pueden decir otras comunidades".

"Otras comunidades no estaban preparadas para salir del estado de alarma por los números que tenían y me refiero a criterios técnicos", sostiene la presidenta, que reconoce que no esperaban tantos positivos pero "si buscas encuentras".

Y Navarra ha apostado por el rastreo, lo que "nos ha penalizado desde el punto de vista reputacional", puesto que le ha situado entre los destinos que no era seguro visitar. No obstante, se muestra convencida de que era la estrategia que había que seguir para "ir cerrando brotes".

"El tiempo nos está dando la razón, estamos viendo que comunidades que no lo hicieron desde el principio se están encontrando con casos muy graves, con índices altísimos de casos porque no apostaron por la detección precoz", señala.

Hasta este viernes la incidencia acumulada de infecciones por COVID en Navarra se sitúa en 10.768, con 539 fallecidos y una cifra en esa jornada de 2.302 PCR, el mayor número realizado en un día sin cribados especiales.

Sobre la posibilidad de tomar medidas más restrictivas, algo que no considera deseable, opina que "con que se cumplan las que ya tenemos sería más que suficiente, pero no todo el mundo es tan responsable como sería deseable", lamenta.

En este contexto ha arrancado el curso escolar, Navarra ha sido la primera comunidad, y para ello, asegura, han trabajado "mucho e intensamente para dar un entorno seguro". Igualmente valora las medidas adoptadas en el ámbito sanitario, entre ellas el adelanto de vacunación de la gripe y el acopio de vacunas.

En cuanto al futuro, manifiesta que son "precavidamente optimistas" en lo económico a la vista de la favorable evolución del desempleo y la afiliación a la Seguridad Social o al hecho de que es "la comunidad que más ERTE ha levantado". A eso añade que a la hora de captar fondos europeos han hecho su trabajo y están "en una posición muy buena".

Le preocupa, no obstante, la situación de sectores como el turismo, la hostelería o el ocio el nocturno, para los que considera necesario ampliar los ERTE.

Cuestionada sobre si ante la polémica generada en torno al rey emérito sería oportuno abrir un debate sobre la Jefatura del Estado responde que "el debate está en la calle, pero no es ni lo más urgente, ni lo más importante" y añade que ese debate "se tiene que abrir en el marco de una modificación de la Constitución, porque si no, es hacer un brindis al sol".

