Cid (comuns) se reafirma en la enmienda a los Presupuestos aunque ve "fundamental" su negociación

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, ha reafirmado la posición de su formación en presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos catalanes para 2022, aunque ha asegurado que es "fundamental iniciar" su negociación.

En una entrevista a Ràdio4 recogida este sábado por Europa Press, Cid ha criticado: "No puede ser que [el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès] pretenda que los presupuestos sean como un plato de lentejas: si te gustan los coges y sino los dejas".

Ha defendido que el hecho de llegar a un acuerdo depende de la voluntad del Govern y ha lamentado que hasta el momento "no ha habido mucho diálogo, por no decir nada", y que no ha sido por falta de ganas de los comuns.

Ha asegurado que la formación no pretende enmendar las cuentas por las formaciones que le dan apoyo, sino por su contenido, que consideran que se tiene que "reorientar y mejorar".

También ha recalcado que las cuentas catalanas no van a poder aprobarse si no lo hacen los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha criticado que la propuesta actual invierte más en carreteras que en ferrocarriles.