El 53,3 por ciento de españoles ve justo el encarcelamiento de los presos soberanistas, según el CEO

Así lo refleja la encuesta 'Percepción sobre el debate territorial en España', elaborada entre el 9 de septiembre y el 17 de octubre con una muestra de 3.600 personas, un margen de error de 1,68, y se trata de la primera que hace el CEO a ciudadanos del resto de España y fue encargada por la Consejería de Presidencia de la Generalitat, que ha presentado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa.

A la pregunta sobre si consideran justo el encarcelamiento de los dirigentes independentistas en prisión, el 53,3% del conjunto de los españoles responde que 'sí', el 33,9% que 'no', el 8,7% no lo sabe y el 4,1% no contesta, mientras que entre los catalanes estas respuestas son muy diferentes: el 16,4% ve justa la prisión, el 75,2% injusta, el 5,6 no lo sabe y el 2,8 no contesta.