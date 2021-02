Cifuentes: Se ha demostrado mi inocencia y echar porquería es mezquino

Madrid, 16 feb (EFE).- La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha dicho este martes que se siente "liberada" por la sentencia absolutoria en el 'caso máster' y ha sostenido que poner en duda esa inocencia y "echar porquería" en este asunto es "mezquino".

En una entrevista concedida al programa "Ya es mediodía" de Telecinco, en el que colabora, Cifuentes ha destacado que se trata de "una absolución con todos los pronunciamientos a favor", lo que "significa una sola cosa: inocencia", que es lo que ella siempre defendió, a pesar de lo cual ha vivido "tres años de calvario, con un linchamiento mediático continuado".

"Esto no hay sentencia ni nada que pueda resarcirlo", ha añadido.

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió a la expresidenta en una sentencia conocida el lunes en la que no considera probado que "presionara" para falsificar el acta de su trabajo de fin de máster.

Cifuentes ha incidido en que se siente "liberada" y "aliviada" pero no olvida que ha "cumplido una condena de tres años en la que no se me ha aplicado la presunción de inocencia, sino de culpabiliad" de una manera "atroz", y durante la que asegura que ha perdido su vida.

Sobre las reacciones al fallo hechas por diferentes responsables de partidos de izquierda, la expresidenta ha dicho que ella siempre respeta las decisiones judiciales, le sean favorables o no, mientras que otros "solo apoyan la justicia cuando les da la razón a ellos".

"Tras una sentencia absolutoria, con todos los pronunciamientos a favor, echar porquería y poner en duda mi inocencia en este tema me parece un poco mezquino... y si hablamos de Podemos ya es un punto y aparte", ha añadido.

En cuanto a si ha recibido apoyos desde el PP, en el que no milita desde hace tres años, Cifuentes ha señalado que "quien tenía que llamar ha llamado"

Lo primero que hizo Cifuentes al conocer la sentencia fue comunicárselo a su marido y sus hijos y a su madre y hermanos, que según ha relatado son los que más han sufrido el proceso judicial.

En la entrevista no ha querido valorar la condena a la que sí tendrán que hacer frente las otras dos procesadas en la causa.