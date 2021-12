Los cinco partidos que vetan los PGE en el Senado cargan contra las "estimaciones irreales" del Gobierno

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Las cinco formaciones (PP, Junts, Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria) que han presentado en el Senado veto --enmienda a la totalidad-- a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022 han arremetido, por diversas razones, contra las cuentas públicas presentadas por el Gobierno, coincidiendo gran parte de estos grupos en que están basadas en "estimaciones irreales" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así se han ido pronunciado los portavoces de estos partidos en sus intervenciones durante el debate de totalidad que se está produciendo en la Cámara Alta. Antes de las comparecencias de PP, Junts, Coalición Canaria, Ciudadanos y Vox, ha tomado la palabra la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para defender ante el Senado el proyecto de cuentas públicas para 2022.

En este contexto, el primero en defender su enmienda de veto general a los Presupuestos ha sido el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, que ha arremetido duramente contra el proyecto de cuentas públicas presentadas por el Gobierno, haciendo especial hincapié en el precio de la luz.

Así, ha señalado que el Gobierno "ha tirado por la borda la oportunidad de utilizar los PGE para abaratar el precio de la luz". Además, Maroto ha aprovechado para interpelar directamente a la ministra Montero por los viajes del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en avión oficial a diversos congresos regionales del PSOE.

Otra de las reivindicaciones que ha añadido Maroto en su intervención ha sido el de la bajada del IVA a las peluquerías, preguntando a Montero "cómo es posible que todavía siga negándose" a aplicar esta reducción de este impuesto al sector. "Estos autónomos se merecen esa rebaja por ser una medida justa y ustedes un tirón de orejas por soberbios e insensibles", ha subrayado el dirigente 'popular'.

CS ARREMETE CONTRA LOS PACTOS

Por su parte, la senadora de Ciudadanos María Ponce ha aprovechado su intervención para cargar contra los "privilegios" que, a su juicio, se conceden a los socios parlamentarios del Gobierno en estos Presupuestos.

En este punto, ha criticado los pactos que ha realizado el Ejecutivo con Bildu y ERC, entre otros, para sacar adelante estas cuentas públicas para el año que viene. "Hay un abismo entre los Presupuestos que necesitan España y los que ha presentado el Gobierno, los nacionalistas siempre cobran", ha defendido la senadora de Ciudadanos.

Por otro lado, Ponce también ha afeado al Gobierno y al PSOE que pretendan hacer pasar los Presupuestos por el Senado con intención de no ser modificados para que no tengan que volver al Congreso. Así, ha recriminado al Gobierno que no "atienda" a la función de segunda lectura que tiene la Cámara Alta.

JUNTS: "NO NOS PREOCUPA LA ESTABILIDAD DEL GOBIERNO"

En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluis Cleriés, que ha censurado durante su intervención que el Ejecutivo no quiera incluir ninguna enmienda en la Cámara Alta para no tener que hacerlos volver al Congreso.

En cualquier caso, el senador catalán ha señalado que no les "preocupa la estabilidad del Gobierno", proclamando que su compromiso es "con la independencia de Cataluña". Así, ha insistido en que no pueden ni quieren dar estabilidad a un Gobierno "que no traspasa Rodalies, no ejecuta las inversiones en infraestructuras, no respeta la lengua catalana y niega el fondo covid y la gestión de los fondos europeos".

VOX CARGA CONTRA EL "GOBIERNO MÁS CARO DE LA HISTORIA"

Por su parte, el portavoz de Vox en el Senado, Jacobo González Robatto, ha lanzado también una dura crítica durante su intervención contra el proyecto de Presupuestos presentado previamente por la ministra Montero.

En este contexto, ha desgranado las previsiones macroeconómicas de las cuentas públicas, que, a su juicio, se basan en unas "estimaciones irreales". Además, ha insistido en el coste del Ejecutivo, apostillando que se trata del Gobierno "más caro de la historia".

COALICIÓN CANARIA: OLVIDAN A LA PALMA Y LA INMIGRACIÓN

En el caso del portavoz de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha basado su intervención en afear al Gobierno que no tenga en cuenta la inmigración irregular y la catástrofe del volcán de la isla de La Palma en los Presupuestos para 2022.

Además, según ha denunciado Clavijo, las cuentas públicas para el año que viene "incumplen claramente" el Régimen Económico de Canarias y, por ende, el Estatuto de Autonomía.

PSOE DEFIENDE LOS PGE

Tras la intervención de estos cinco partidos, ha tomado la palabra el senador del PSOE Gonzalo Palacín para defender las cuentas públicas, poniendo en valor la la necesidad de aprobar las cuentas para mirar con "optimismo" al futuro.

Además, ha destacado la labor de los grupos que, desde las diferencias, han arrimado el hombro para apoyar los Presupuestos, frente al resto que han dado la espalda a los ciudadanos y se centran "en sus intereses electoralistas". Por ello, ha remarcado la intención del grupo por ampliar también en el Senado ese apoyo a las cuentas que dieron once grupos políticos en el Congreso de los Diputados.

Así, el senador ha puesto en valor que estas cuentas públicas se hayan elaborado en una época marcada por la complejidad e incertidumbre debido a la pandemia de la Covid-19. Además, ha urgido en la necesidad de su aprobación para impulsar la recuperación que ya está en marcha, al tiempo que se despliegan los fondos europeos 'Next Generation EU'.

El senador socialista ha destacado que el Presupuesto de 2022 incorpora el mayor gasto social de la historia, con medidas que pretenden potenciar políticas de acceso a la vivienda o destinadas a la juventud.

TERUEL EXISTE AVISA: SU APOYO A LOS PGE NO ES UN CHEQUE EN BLANCO

Por su parte, también ha tomado la palabra el senador por Teruel Existe, Joaquín Egea, que ha reafirmado su voto en contra a los vetos a los Presupuestos presentados por cinco formaciones de la Cámara Alta, pero ha advertido de que su apoyo a las cuentas públicas no implica un "cheque en blanco" al paso de las cuentas por el Senado.

Por ello, ha insistido en que los grupos deben tener la opción de modular los Presupuestos y no darlos por definitivos e inmutables, tras su llegada desde el Congreso. "Flaco favor se hace a la imagen de la Cámara si la ley se aprueba de forma apresurada y sin negociación", ha apuntado.