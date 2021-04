El CIS mantiene al PSOE en cabeza con el 31,5%, pero el PP (20,6%) le recorta tres puntos al caer Cs

La suma de PP, Vox y Cs supera a los partidos del Gobierno, aunque sólo por medio punto

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de abril mantiene al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 31,5% y casi once puntos de ventaja sobre el PP, que crece casi tres puntos en un mes y marca ahora un 20,6%.

En la encuesta también suben Vox, que se anota un 15,4%, y Unidas Podemos, que en su primera encuesta del CIS sin Pablo Iglesias en el Gobierno figura con un 10,7%. Por contra, se desploma Ciudadanos tras la crisis interna derivada de la moción de censura en Murcia y ahora marca un 6,7%, casi tres puntos por debajo de su dato de marzo.

La encuesta se basa en 3.823 entrevistas telefónicas realizadas en 1.255 municipios de 50 provincias entre los días 5 y 14 de abril, con lo que ya recoge los efectos en el electorado del terremoto político desatado con la moción de censura en Murcia, la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid y la crisis de Gobierno provocada por la salida de Pablo Iglesias para competir en esos comicios autonómicos.

UNO DE CADA CINCO VOTANTES YA ANUNCIA SU APOYO AL PSOE

Si mañana se celebrasen las elecciones generales, uno de cada cinco ciudadanos (22,2%) ya anuncia que tiene decidido votar al PSOE, muy por delante del PP (12,3%), Vox (9%) y Unidas Podemos (7,3%). Eso sí, también hay un 17,9% que no sabe a quien votaría, un 10,9% que asegura que no iría a votar y un 3,9% que no contesta.

La conclusión del CIS, con todos los datos de la encuesta, es que el PSOE cuenta en abril con una estimación de voto del 31,5%, dos décimas por encima de su dato del mes anterior y tres puntos por encima del resultado con el que ganó las elecciones de noviembre de 2019.

Eso sí, la ventaja del PSOE se reduce de 13,4 a 10,9 puntos, y es que el PP sube hasta el 20,6% en abril, 2,7 puntos más que el mes anterior, cuando marcó su peor dato de la legislatura (17,9%). Se trata ya de un porcentaje similar al que logró en las últimas generales.

También sube Vox, que se consolida en la tercera plaza con un 15,4%, cuatro décimas por encima del dato de marzo y en línea con su resultado de las generales. Crece igualmente Unidas Podemos, ya sin Pablo Iglesias en el Gobierno, que ahora marca un 10,7%, un punto más que su dato del mes anterior, que fue su cota más baja de la legislatura (9,6%).

Y mientras crecen los cuatro principales partidos se desploma Ciudadanos, que en abril se anota un 6,7%, tres puntos menos que el mes anterior y al mismo nivel de su resultado electoral del 10N, la debacle que llevó a la dimisión a Albert Rivera.

En todo caso, las tres formaciones del centro y la derecha siguen sumando más respaldo que los dos partidos del Gobierno de coalición, con un 42,7% de PP, Vox y Cs frente al 42,2% de PSOE y Unidas Podemos.

En el resto de formaciones destaca la caída de ERC, que ahora está en el 2,8%, cuatro décimas por debajo del mes anterior, mientras que Junts repite en el 1,5% y la CUP baja al 0,6%. Por su parte, el PNV marca un 1,5% y Bildu un 0,9%, ambos bajando unas décimas respecto a marzo. La coalición de Más País, Equo y Compromís está en el 1,9%, prácticamente igual que el mes anterior y por encima del 1,25% con el que se estrenó en las generales de 2019.

SÁNCHEZ SIGUE DE LÍDER MEJOR VALORADO Y CASADO EMPATA CON ARRIMADAS

En cuanto a la valoración de líderes, la tabla sigue estando encabezada por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que con una nota media de 4,4 puntos amplía la distancia sobre sus inmediatos perseguidores: Pablo Casado (PP), que sube una décima, e Inés Arrimadas (Cs), que baja una, para empatar ambos en un 3,5. Detrás quedan Pablo Iglesias y Santiago Abascal, con notas de 3,1 y 2,8 puntos, respectivamente.

Además, el líder del PSOE es el preferido como presidente del Gobierno, mencionado por el 25,3% de los encuestados frente al 9,5% que cita a Casado y el 7,8% que quiere a Abascal.

Además, Sánchez cuenta con la confianza del 28,4% de los encuestados y la desconfianza de un 68,3%, mientras que el líder del PP tiene un balance aún más negativo: un 10,1% de confianza por un 96,2% que dice no confiar en él.