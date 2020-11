Ciudadanos afirma que la violencia y la confrontación "nunca son una opción" y apela a la unidad

Afirma que no hay "nada más irresponsable" que aprovechar "el malestar y el sufrimiento" de los españoles para alentar protestas violentas

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha condenado "con firmeza" los disturbios que se han producido en los últimos días en distintas localidades españolas contra las restricciones aplicadas para contener la expansión de la pandemia del Covid-19 y ha defendido que la violencia y la confrontación "nunca son una opción".

"Ante la ola de disturbios, tenemos un mensaje muy claro: La violencia y la confrontación nunca son una opción", ha señalado Ciudadanos en su cuenta de Twitter, en la que ha colgado un vídeo en el que varios dirigentes de la formación leen un mensaje condenando estos actos y apelando a la unidad y al trabajo conjunto para luchar contra el virus.

Ciudadanos asegura que es consciente de la dureza de los momentos actuales y del enfado de una población que no puede seguir con su vida habitual, pero incide en que "no hay nada más irresponsable" que aprovechar "el malestar y el sufrimiento" de millones de españoles para alentar protestas violentas.

En este sentido, remarca que, aunque es solo una minoría la que se ha comportando de forma violenta en algunas ciudades, España "no necesita más violencia, más odio o más rencor". "Ninguna de estas protestas ni el fuego de los contenedores nos va a sacar de esta situación", incide.

Así, resalta que los españoles han dado "claras muestras de responsabilidad y civismo" en los últimos meses y que los actos violentos "no representan" a la sociedad española. "No a la violencia porque no hay nada que justifique un acto violento", subraya.

En este contexto, Ciudadanos remarca que "unión y responsabilidad" es el camino "más rápido y eficaz" para hacer frente al coronavirus y asegura que lo que va a sacar al país de esta situación es "el trabajo conjunto, la unidad, al ciencia y el esfuerzo". "No apelemos al odio, apelemos a la unidad", incide.

Por todo ello, hace un llamamiento para que esa minoría "no ensucie" la imagen de solidaridad que España ha dado "una y otra vez" al resto del mundo. "Sigamos demostrando que somos un país ejemplar, sigamos cumpliendo las normas y sigamos demostrando que juntos somos más fuertes y que solamente estando unidos podemos acabar con este virus", subraya.

Por otro lado, la formación política también agradece en el tuit publicado este lunes el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado para "mantener la seguridad" y ayudar a proteger a las personas y los bienes.

En el vídeo publicado este lunes por Ciudadanos en la red social intervienen distintos dirigentes de la formación, como Mesila Rodríguez, Marina Bravo, Edmundo Bal, Ignacio Aguado, Toni Cantó, Fancisco Igea, Carlos Carrizosa y Juan Marín.