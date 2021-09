Ciudadanos avanza a Bolaños que votará en contra de los Presupuestos de 2022, que cree pactados con ERC y Bildu

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha avanzado este miércoles al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que su formación votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que da por hecho que el Gobierno ya tiene pactados con Esquerra Republicana (ERC) y Bildu.

En la rueda de prensa posterior a su reunión con Bolaños, Bal ha asegurado que el Ejecutivo "tiene atados y bien atados" los Presupuestos con sus socios "preferentes", esto es, con ERC y Bildu, con los que sospecha que las negociaciones comenzaron "mucho antes".

Según ha explicado, ese acuerdo con los independentistas catalanes y vascos implica directamente la salida de Ciudadanos de la ecuación, si bien no ha desvelado si presentará o no una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario. "No vamos a caer en la irresponsabilidad de decir que sí a unos Presupuestos cerrados con ERC y Bildu" ni vamos a "blanquearlos" porque son "malos para España", ha manifestado.

ESTO NO ES SERIO

El dirigente de Cs se ha quejado de que Bolaños haya iniciado una ronda de reuniones con los partidos del Congreso para tantear posibles apoyos a los Presupuestos "sin ofrecer cifras ni números". "Piden un cheque en blanco a los acuerdos con sus socios preferentes --ha insistido--. Esto no es serio".

Edmundo Bal ha recordado que hace un año, para los Presupystos de 2021, ciudadano se sentó a negociar con cifras y sabiendo los impuestos previstos, el gasto público y otras variables, y esta vez no ha habido nada de eso: "No nos han ofrecido nada, han querido blanquearse y no vamos a vamos a caer en esa trampa", ha remachado.

Frente a esto, el partido naranja ha entregado al ministro un documento con "un auténtico plan de país" en el que Cs fija sus prioridades, un plan "a largo plazo" que incluye medidas para sostener "a miles de familias, no a Pedro Sánchez", a través de los fondos euros, que contempla una rebaja de impuestos y una reforma laboral para acabar con la precariedad y dar empleo efectivo a jóvenes y mujeres, y que apuesta por una ley "justa" de financiación autonómica y no por mantener los "privilegios" al separatismo", entre otras cuestiones.

Este encuentro con Bolaños también ha servido a Ciudadanos para constatar que el Gobierno no tiene intención alguna reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los de procedencia judicial sean elegidos por sus pares, y que sigue "empecinado" en la que ha denominado "mesa de la vergüenza", en alusión a la mesa de diálogo sobre Cataluña.