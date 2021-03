Ciudadanos avisa a Ábalos que no entrará en su juego para que el PSOE gobierne

Madrid, 22 mar (EFE).- La portavoz adjunta de Cs, Melisa Rodríguez, ha avisado al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que no van a entrar en su juego y no serán "el parapeto" para que los socialistas consigan un gobierno sin una "justificación evidente" de que la coalición no funciona.

De este modo, ha replicado a Ábalos después de animar a Cs a romper todos sus pactos de Gobierno con el PP, empezando por Castilla y León, donde este lunes se debate una moción de censura del PSOE contra el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que, salvo sorpresas, no va a prosperar.

Melisa Rodríguez, que ha comparecido en una rueda de prensa telemática tras la primera reunión de la nueva ejecutiva permanente de Cs, ampliada hasta 15 miembros, ha recriminado a Ábalos que se dedique a "dar lecciones de moral a unos y otros" cuando a él le faltan por dar "muchas muchas explicaciones" por casos como el "delcygate" o el viaje que realizó a Canarias en noviembre, donde le acompañó su familia, y en el que se realizaron pagos en efectivo por importe de 1.800 euros, según informaciones periodísticas.

"Ciudadanos es un partido de centro, que va a seguir defendiendo más que nunca la moderación y no va a entrar en el juego que defiende el señor Ábalos", ha subrayado la portavoz adjunta.

También se ha referido a las afirmaciones que ha hecho el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en una entrevista en La Sexta, quien ha dicho estar abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias: "me parece estar viviendo una especie de 'déjà vu'", ha señalado.

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que sus palabras son muy similares a las de Pedro Sánchez, cuando afirmó que no dormiría tranquilo con Iglesias en el Ejecutivo, preguntándose por qué no ha oído a Gabilondo quejarse hasta ahora de Iglesias.

Ahora Gabilondo, ha apuntado Rodríguez, "está intranquilo" por la posibilidad de que Iglesias pueda entrar en el Ejecutivo autonómico, pero sin embargo no le ha oído quejarse, ha señalado, durante todo este tiempo que Iglesias ha ejercido como vicepresidente.

Sánchez, ha añadido, no solo ha seguido durmiendo sino que ha tomado decisiones perniciosas como, ha citado, las ayudas públicas a la compañía aérea Plus Ultra, que solo tiene cuatro aviones y una única ruta aérea y cuyo rescate cuesta 150.000 euros por trabajador, según ha explicado.

También ha cerrado la puerta a retirar la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia una vez que el PP ha retirado la querella contra Mario Gómez, teniente de alcalde del consistorio, y ha pedido tanto a los socialistas como a los naranjas que se sienten a hablar de ello: "nos parece un poco curioso que de repente retiren esa demanda, pero me suena a una cierta compra de voluntades. Cs no compra voluntades", ha zanjado.

Por otro lado, Ciudadanos aún no tiene completado su nuevo organigrama de la Ejecutiva permanente después de que el lunes pasado ésta pasara de siete a quince miembros, en un movimiento para aplacar el malestar de algunos dirigentes, según ha confirmado Rodríguez, que en este nuevo reparto pasa de ser portavoz a portavoz adjunta, tras ser relevada en este cargo por Edmundo Bal.

Durante la rueda de prensa, ha aludido de refilón a la crisis interna que ha desencadenado una fuga de cargos públicos y de renuncias -una quincena en la última semana-, insistiendo en que Ciudadanos "no es un club social" y, por tanto, no se obliga a nadie a estar, pero otra cosa es, ha reprochado, que mantengan su acta de diputado o senador, como han hecho algunos. "Esperamos que todos sean consecuentes".