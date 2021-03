Ciudadanos avisa a Ábalos que no será "el parapeto" para que el PSOE gobierne

Madrid, 22 mar (EFE).- La portavoz adjunta de Cs, Melisa Rodríguez, ha avisado al secretario de Organización del PSOE socialista, José Luis Ábalos, que no van a entrar en su juego y no serán "el parapeto" para que los socialistas consigan un gobierno sin una "justificación evidente" de que la coalición no funciona.

De este modo, ha replicado a Ábalos después de animar a Cs a romper todos sus pactos de Gobierno con el PP, empezando por Castilla y León, donde este lunes se debate una moción de censura del PSOE contra el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que, salvo sorpresas, no va a prosperar.

Melisa Rodríguez, que ha comparecido en una rueda de prensa telemática tras la primera reunión de la nueva ejecutiva permanente de Cs, ampliada hasta 15 miembros, ha recriminado a Ábalos que se dedique a "dar lecciones de moral a unos y otros" cuando a él le faltan por dar "muchas muchas explicaciones" por casos como el "delcygate" o el viaje que realizó a Canarias en noviembre, donde le acompañó su familia, y en el que se realizaron pagos en efectivo por importe de 1.800 euros, según informaciones periodísticas.

"Ciudadanos es un partido de centro, que va a seguir defendiendo más que nunca la moderación y no va a entrar en el juego que defiende el señor Ábalos", ha subrayado la portavoz adjunta.

También se ha referido a las afirmaciones que ha hecho el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en una entrevista en La Sexta, quien ha dicho estar abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias: "me parece estar viviendo una especie de 'déjà vu'", ha señalado.

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que sus palabras son muy similares a las de Pedro Sánchez, cuando afirmó que no dormiría tranquilo con Iglesias en el Ejecutivo, preguntándose por qué no ha oído a Gabilondo quejarse hasta ahora de Iglesias.