Ciudadanos y BNG piden ahorrar gastos electorales centralizando el mailing en un envío conjunto para todos los partidos

El PP y Vox secundan la recomendación del Tribunal de Cuentas de replantearse los envíos masivos de propaganda y papeletas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos y el BNG han propuesto en el Congreso ahorrar gastos organizando un 'mailing' único en cada convocatoria electoral, un envío conjunto de publicidad con papeletas de todos los partidos en liza que evite un sobre por cada formación política, como ocurre actualmente.

El Tribunal de Cuentas ya venía avisando desde 2001 que "sería conveniente evaluar la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral de forma generalizada, tal y como se realizan en la actualidad".

En sus informes, recuerda que está garantizada la disponibilidad de sobres y papeletas en las mesas electorales, por lo que sería aconsejable "diseñar e implantar un nuevo procedimiento" de 'mailing', "más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información, que ofrezca las necesarias garantías en suejecución y que permita reducir los fondos públicos destinados a su financiación".

El PP y Vox, en sus propuestas de resolución sobre los dos últimos informes del Tribunal de Cuentas, relativos a las elecciones locales y generales de 2019, hacen suya la recomendación de la institución que preside María José De la Fuente y de la Calle.

REGISTRO TELEMÁTICO EN CORREOS PARA CONTROLAR LOS ENVÍOS

En esas propuestas, que se debatirán próximamente en la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, Vox también recoge la idea del fiscalizador de pedir a Correos que implante un registro telemático de las formaciones políticas, con su NIF y con el aval del Ministerio del Interior y del Tribunal, para al menos facilitar el control del envío directo y personal de sobres, papeletas y propaganda electoral.

Pero Ciudadanos y el BNG dan un paso más y apuntan a un 'mailing' conjunto. Así, el partido naranja reclama "establecer las modificaciones que sean precisas con el fin de que en los distintos procesos electorales se lleve a cabo la centralización de la distribución de papeletas y publicidad electoral en un único envío conjunto de todas las formaciones políticas que concurran a las mismas, con el fin de ahorrar dinero a los contribuyentes y evitar gasto público superfluo".

Y los nacionalistas gallegos abogan a su vez por "un envío único, centralizado de papeletas y sobres de votación, de todas las formaciones que se presenten en un proceso electoral con el fin de garantizar la igualdad y el ahorro de dinero de los recursos públicos".

EL BNG RECLAMA LA SUBVENCIÓN

El BNG añade además otra resolución exigiendo al Tribunal de Cuentas que dé vía libre al abono de la subvención por 'mailing' a los partidos pequeños que hayan constituido grupo parlamentario en el Congreso o en Senado de conformidad con los previsto en los reglamentos de la cámaras.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ya trasladó su queja a la presidenta del fiscalizador, María José De la Fuente, en su última comparecencia parlamentaria, cuando denunció que su partido y otras formaciones nacionalistas como Coalición Canaria, Junts y Compromís no han recibido subvención pese a haber formado grupo parlamentario en el Congreso y acusó a la institución cambiar el criterio.

Pero la presidenta del Tribunal le replicó que no se ha cambiado de opinión, sino que viene aplicando este principio al menos desde 2015. Según recordó, la ley establece que sólo se abonará la subvención a quien tenga "el número de votos suficiente para formar grupo parlamentario en el Congreso", y eso no incluye a quienes, como el BNG, no alcanza ese mínimo, aunque hayan podido constituir grupo uniéndose a otros partidos, conforme al Reglamento.