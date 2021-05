Ciudadanos celebra el acuerdo de los ERTE, pero acusa al Gobierno de "imprevisión" y pregunta qué ocurrirá cuando acaben

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha celebrado el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) aprobados durante la crisis del coronavirus, pero ha acusado al Ejecutivo de "imprevisión" y le ha instado a anticiparse a lo que ocurrirá cuando este mecanismo ya no esté vigente.

El Gobierno celebra este jueves un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la ampliación de los ERTE tras el acuerdo 'in extremis' alcanzado este miércoles, solo cinco días antes de que finalizase la anterior prórroga. Por ello, Bal ha dicho que, si bien "todo acuerdo se saluda con júbilo y alegría", lamenta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya llegado hasta "el último minuto", "estirando la cuerda para forzar a las partes" a suscribirlo.

En rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Cs ha indicado que el Gobierno "se ha comportado con una imprevisión absolutamente lamentable" en relación con los ERTE y que debería haber iniciado antes las negociaciones y planteado las condiciones a la patronal de empresarios y a los sindicatos.

"NADIE ESTÁ PENSANDO" EN QUÉ PASARÁ LUEGO

Además, le ha reprochado que, después de más de un año desde que empezó la pandemia, "no tenga un estudio hecho" sobre cómo puede impactar en cada uno de los sectores productivos que no se prolonguen los ERTE o que no se mantengan en las mismas condiciones que ahora.

"¿Qué hacen entonces la vicepresidenta de Economía y la vicepresidenta de Trabajo?", se ha preguntado en referencia a Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Según Bal, "nadie está pensando" en "qué va a pasar el día después de que se acaben los ERTE", algo que considera fundamental para "dar tranquilidad" a empresas y trabajadores.