Ciudadanos denuncia la ayuda a Plus Ultra ante el Tribunal de Cuentas por posible negligencia del Gobierno

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Cuentas este lunes en relación con la ayuda de 53 millones de euros concedida a la aerolínea Plus Ultra, porque considera que esta empresa no cumplía los requisitos necesarios para recibirla y que al Gobierno se le debe exigir responsabilidad contable al haber actuado de forma "negligente" al aprobarla.

En la denuncia, que ha sido presentada por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por el vicesecretario general del partido, Edmundo Bal, y por el jefe de la delegación de Cs en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, se sostiene que ha habido un "menoscabo o daño" al erario público como consecuencia de un "examen negligente" de los requisitos exigibles a Plus Ultra.

"Son 53 millones de euros dados a dedo a una empresa que ni era viable, ni era solvente, ni era estratégica, que en ningún caso cumplía con los requisitos que establece el fondo de la SEPI para empresas estratégicas", ha declarado Arrimadas ante la sede del Tribunal de Cuentas.

Tras recordar que Garicano también ha llevado este asunto ante las instituciones europeas, ha señalado que el trabajo de la formación naranja para esclarecer esta operación "oscura", que "no tiene ni pies ni cabeza", va a hacer que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se lo tenga que pensar dos veces" la próxima vez que se plantee dar dinero público a una empresa en esas condiciones.

"Esto es trabajar por España, para que no se derroche ni un solo euro", ha defendido Arrimadas, que ha criticado que Plus Ultra recibiera ese rescate millonario mientras "muchísimas personas que necesitan ayuda" en España no tienen ayudas y "muchísimos negocios no han visto ni un duro" durante la pandemia del coronavirus.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)