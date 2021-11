Ciudadanos destaca el acto conjunto de Álvarez de Toledo y Arrimadas en Barcelona pero rechaza especulaciones de fichaje

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha celebrado que su presidenta, Inés Arrimadas, vaya a coincidir este miércoles en Barcelona con la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, enfrentada con la dirección de Pablo Casado, pero el partido naranja rechaza especulaciones sobre posibles acercamientos entre ambas.

Álvarez de Toledo y Arrimadas están convocadas este miércoles en un acto en la Universidad Autónoma de Barcelona (USAB) organizado por el Centro Libre Arte y Cultura (CLAC) y por la plataforma estudiantil S'ha Acabat!.

El secretario de comunicación de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha destacado de "nadie puede poner en duda" la defensa que Cayetana Alvarez e Toledo hace de la Constitución y de la libertad, y en ese sentido dice que su partido está "encantado" de coincidir con ella. "Lo preocupante sería que Arrimadas se viera con Arnaldo Otegi o con Gabriel Rufián", ha bromeado.

A su juicio, "tener un encuentro con alguien del constitucionalismo no debería ser tanta noticia" y, tras recordar que el acto no lo organiza Ciudadanos, ha aconsejado no ver "otro tipo de intencionalidad" ni hacer "lecturas" en clave de partido.