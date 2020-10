Ciudadanos: "Ni mociones, ni elecciones. Tenemos que dar soluciones"

Madrid, 6 oct (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra (Cs), ha aseverado este martes que en la Comunidad de Madrid no va a haber "ni mociones, ni elecciones" y que "lo que hay que hacer es dar soluciones".

"Mientras Ciudadanos siga teniendo la posibilidad, no va a haber un Gobierno de Más Madrid ni de populistas en la Comunidad de Madrid", ha asegurado Zafra en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Ha dicho Zafra que sabe que durante estos meses pasados y "los que vendrán" el tema de la moción de censura a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y de unas elecciones anticipadas han sido "recurrentes", pero ha rechazado ambas posibilidades porque "es momento de trabajar y dar soluciones".

Por ello, ha pedido "unidad y respeto" para trabajar "de forma leal" y tratar de "solucionar los problemas" de forma conjunta y coordinada entre las diferentes administraciones.

Ha argumentado que "no es vital" estar "cómodos" en un gobierno de coalición, como el que comparte su grupo con el PP en la Comunidad de Madrid, porque "no venimos a estar cómodos y a que nos aplaudan, aquí venimos a trabajar".

"Eso es lo único importante, gobernemos con el PP, gobernemos con quien sea, sea el PP, sea Podemos, sea Vox, sea quien sea, aquí venimos a dar soluciones y a trabajar, no a estar cómodos", ha abundado.

Para Zafra "los señores de Más Madrid" lo que quieren es que "dimitamos todos y gobernar ellos", porque "no están cómodos con el Gobierno, no con Ayuso o Aguado", sino porque no tienen "posibilidad de entrar" en el Ejecutivo "ni tan siquiera de influir".