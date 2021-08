Ciudadanos no se cierra a estudiar la creación de una empresa energética pública: "Todo es debatible"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos no se cierra a estudiar la creación de una empresa energética pública porque, según el vicepresidente de la Junta de Andalucía y portavoz de Ciudadanos (Cs) en la región, Juan Marín, "todo es debatible" y hay que explorar todas las opciones dada la situación de los precios de la luz.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Marín ha indicado que "hay que poner encima de la mesa" cualquier posibilidad que reduzca el precio de la luz que toca este viernes nuevos máximos históricos por quinto día consecutivo.

Es por ello que Marín no rechaza la propuesta de Unidas Podemos de crear una empresa energética pública después de que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, también abriera la puerta a esta posibilidad. "Habría que valorarlo y analizarlo con más detenimiento", ha deslizado.

En esta línea, Marín ha trasladado que tendrían que "sentarse" a valorar la propuesta, aunque ha insistido en que son "explorables" todas las opciones que favorezcan ser un país competitivo. "Podrá ser o no. Podemos estar de acuerdo o no en el sistema. Lo que no puede ser es que estemos sufriendo una subida tan importante y no estemos siendo capaces de buscar soluciones", ha apostillado.

"NO NOS QUITAMOS DEL MEDIO CUANDO HAY PROBLEMAS"

El portavoz 'naranja' ha recalcado que Ciudadanos no se "quita de en medio" cuando hay problemas y reprocha al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esté de vacaciones y "deje" en esta situación a los ciudadanos que, según Marín, "no estarán muy contentos".

Además, ha denunciado que "especialmente" el sector de la hostelería y el turismo no reciben ayudas directas ni sienten el "aliento de las administraciones". Así ha subrayado que "se puede hacer más" para reducir la factura de la luz al tiempo que ha recordado que la Comisión Europea permite al Gobierno "un margen" para bajar los precios a la electricidad.