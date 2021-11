Ciudadanos no se cree el "papelucho" de los presos de ETA: Es un "favorcete" de "los chicos de Otegi" a Sánchez

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha descalificado como un "papelucho" y "un panfleto" el documento de los presos de ETA prometiendo no promover homenajes públicos a los reclusos que salen de prisión y cree que se trata de "un favorcete" de "los amigos de Otegi" al presidente Pedro Sánchez.

En rueda de prensa en el Congreso, Edmundo Bal ha señalado que ese comunicado se produce justo cuando el Congreso va a debatir una iniciativa del partido naranja para prohibir esos 'ongi etorri' y castigar a sus promotores.

"Parece que los presos de ETA se han caído del caballo y que, después de seiscientos y pico homenajes permitidos, se han debido de dar cuenta de que humillan a las víctimas --ha comentado--. Qué casualidad que ahora los chicos de Otegi se descuelgan y le hacen un favorcete a Sánchez".

Bal está convencido de que, si la iniciativa de Ciudadanos no estuviera en el orden del día del Congreso, "ni siquiera existiría este papelucho". En ese sentido, ha dicho que su partido no va a "aplaudir" ese comunicado, que considera "una excusa" y "una trampa para que el PSOE rechace su ley. "No nos vamos a creer la palabra de unos asesinos --ha afirmado--. Los etarras no tienen palabra, no nos la creemos, pero Sánchez no tiene vergüenza".