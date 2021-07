Ciudadanos notifica a la Asamblea de Melilla la expulsión del presidente

Melilla, 23 jul (EFE).- Ciudadanos ha notificado este viernes oficialmente a la Asamblea de Melilla la expulsión del partido del presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, tras lo que este ha convocado para el lunes la Mesa de la cámara regional.

El propio De Castro ha anunciado la comunicación de su expulsión a través de Twitter, donde también ha publicado la convocatoria de la Mesa de la Asamblea para el próximo lunes, con su cese como miembro de Cs como único punto del orden del día.

Asimismo, De Castro ha informado de que presentará una demanda por vulneración de derechos fundamentales.

El pasado mes de marzo la Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos abrió un expediente a De Castro por "incumplir las directrices del partido", después de que se conociera que había sido citado como investigado por supuestas irregularidades en procedimientos de contratación del Gobierno de Melilla.

Poco antes de que se recibiera la notificación oficial de la expulsión, De Castro ha afirmado a los periodistas que se irá del partido cuando le den la razón en los tribunales, ya que cree que "lo fácil" es marcharse, como quiere la cúpula de Cs, a quienes ha dicho que no les dará "ese gusto".

"Yo no he hecho nada en absoluto para que me hagan esta jugada. El partido lo creé yo en Melilla desde cero", ha dicho De Castro, según el cual "la democracia interna de la que presume Cs se ha acabado hace mucho tiempo".

Ha negado ser un tránsfuga porque él no ha dejado un partido para irse a otro y ha acusado a Cs de "usar de forma retorcida la ley", ya que insiste en que los expedientes que ha abierto su partido son "por razones espurias y bastardas" y motivadas únicamente en su pertenencia al sector crítico.

Asimismo, ha dicho que tanto él como su abogado entienden que, aunque haya sido expulsado de Cs, no tiene por qué abandonar el Grupo Mixto, del que forma parte desde principios de la legislatura como único diputado naranja, para pasar a ser un diputado no adscrito.

No obstante, según De Castro, que es presidente gracias a un pacto con el PSOE y Coalición por Melilla, incluso pasando a ser un diputado no adscrito, eso le permite "conservar los cargos que tenía hasta el momento, lo que no puede es adquirir nuevos cargos".