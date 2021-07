Ciudadanos pide modificar la ley sobre los estados de alarma y de excepción para afrontar futuras pandemias

Critica el "berrinche" del Gobierno con el Tribunal Constitucional por su sentencia sobre el decreto que impuso el confinamiento

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha abogado por modificar la ley de 1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio para que las autoridades puedan tomar medidas frente a futuras pandemias ajustándose a la sentencia emitida este miércoles por el Tribunal Constitucional.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Bal ha indicado que eso es lo que le pedía el año pasado a la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, cuando hablaba con ella para negociar el apoyo de Cs a las sucesivas prórrogas del estado de alarma, decretado por el Ejecutivo para establecer restricciones que permitieran frenar la propagación del coronavirus.

"No hubo una sola reunión o conversación en la que no le dijera que teníamos que cambiar la Ley Orgánica 4/1981", pero "ella no quería", ha afirmado, dando por hecho que la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez se debía a que esa reforma habría dado "mayor poder al Estado frente a las comunidades autónomas" y "eso enfadaría a sus socios nacionalistas y separatistas".

En la sentencia emitida este miércoles, el Tribunal Constitucional concluye que la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que impuso el Gobierno al inicio de la pandemia del Covid-19 a través del decreto ley que entró en vigor el 14 de marzo de 2020 es inconstitucional. Asimismo, anula la decisión de habilitar el Ministerio de Sanidad para modificar o ampliar las restricciones en el ámbito de la hostelería, la restauración y la actividad comercial, cultural y recreativa.

Bal, que antes de entrar en política trabajaba como abogado del Estado, ha señalado que la cuestión jurídica de fondo se basa en "el defecto de claridad" de la Ley 4/1981 porque ni el estado de alarma ni el estado de sitio "casa perfectamente con los hechos que se han padecido en España" durante la pandemia.

Según ha explicado, esa norma establece que, ante una epidemia, el Gobierno puede declarar el estado de alarma. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dice ahora que, si es necesario confinar a la población, como se hizo el año pasado, hay que aplicar el estado de excepción, aunque este instrumento no esté pensado para crisis sanitarias, sino para situaciones de grave alteración del orden público.

LA SENTENCIA DEL TC OFRECE SEGURIDAD JURÍDICA

El dirigente de Cs entiende que el tribunal determine que se debería haber decretado el estado de excepción, y no el de alarma, porque es "el sistema que da mayores garantías para el ciudadano, mayor posibilidad de control del Gobierno por el Parlamento", y porque tiene una limitación temporal.

"Esto nos da seguridad jurídica hacia el futuro", porque, "si tenemos que enfrentarnos de nuevo a una situación como esta, ya sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer", así que "reformemos la ley y demos claridad al sistema", ha propuesto.

En cuanto a la respuesta del Gobierno, que ha defendido su decisión de aplicar el confinamiento mediante el estado de alarma para evitar contagios y salvar vidas, Bal ha dicho que no comprende esta reacción, que ha calificado de "berrinche" y "arrebato".

En particular, ha reprochado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que critique a los magistrados por hacer "elucubraciones doctrinales" en su sentencia y le ha preguntado "qué va a hacer el Tribunal Constitucional si no es elucubrar sobre la doctrina".

Aun así, ha admitido que, desde el principio, este tema ha sido "muy complicado y dudoso jurídicamente" y ha habido mucho debate entre los juristas sobre si el confinamiento de la población se podía sustentar en el estado de alarma o si había que declarar el estado de excepción. De hecho, la sentencia del TC se aprobó por seis votos contra cinco.

EL PLAN B DEL PP NO SERÍA AVALADO POR EL CONSTITUCIONAL

Respecto a la posición de Ciudadanos, que en el Congreso votó siempre a favor del mantenimiento del estado de alarma, el portavoz parlamentario ha recordado que en aquel momento la situación en España era "tremebunda" porque no había mascarillas para protegerse del contagio, los trabajadores sanitarios no tenían suficientes equipos de protección individual y las UCI de los hospitales estaban saturadas.

"Nosotros teníamos muy claro que la única medicina que había contra el virus era el confinamiento. Por eso votamos a favor de que se mantuviera, porque no tenía ninguna lógica que la gente pudiera coger su coche e irse a su casa de la playa a contagiar a sus padres", ha manifestado.

A continuación, ha destacado que Vox --que presentó el recurso de inconstitucionalidad que ha dado lugar a la sentencia del TC-- apoyó la primera prórroga del estado de alarma pese a que "negaba prácticamente la existencia del virus" y convocaba manifestaciones y caceroladas contra las medidas restrictivas de las libertades.

En cuanto al PP, Bal ha indicado que "votó unas veces que sí y otras que no, no se sabe con qué fundamento", y ha criticado que su presidente, Pablo Casado, apostara por limitar derechos fundamentales a través de la legislación ordinaria, algo que supone "una bofetada al sentido común de cualquier jurista". "Planteaban un plan B que no iba a aguantar ni cinco segundos en el Tribunal Constitucional porque no tenia garantía ninguna", ha añadido.

Por último, ha rechazado la postura de Unidas Podemos que sostiene que, si no se hubiera impuesto el estado de alarma para establecer el confinamiento, habría habido aún más muertes a causa del coronavirus. Bal ha aclarado que el Constitucional "no niega la necesidad de que hubiera que tomar medidas y decretar el confinamiiento", sino que dice que el instrumento jurídico que habría que haber adoptado es el estado de excepción.