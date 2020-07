Ciudadanos pide que el Congreso funcione a "pleno rendimiento" en agosto

Madrid, 31 jul (EFE).- El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha enviado una carta al resto de grupos parlamentarios para pedirles su apoyo para que se convoquen plenos extraordinarios agosto y se mantenga la actividad parlamentaria a pleno rendimiento como en cualquier periodo ordinario.

Para Cs, la crisis que vive España como consecuencia de la pandemia obliga a habilitar el mes de agosto en el Congreso y "seguir trabajando para todos los españoles".

"El virus no se va a ir de vacaciones. Las consecuencias del deterioro económico, tampoco y millones de familias no pueden este año ni pensar en esa posibilidad, de modo que los diputados no podemos ser ajenos a esta situación", según la formación.

En particular, considera "imprescindible" celebrar un pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique qué está haciendo para combatir los rebrotes, cómo piensa coordinarse con las comunidades autónomas o qué pasos va a dar para la adquisición del material sanitario necesario para seguir haciendo frente a la pandemia.

Igualmente, cree que hay que debatir sobre sus previsiones para los próximos meses y las medidas de reactivación económica imprescindibles para ayudar a las familias españolas en un momento "tan difícil".

Ciudadanos ya había solicitado con anterioridad la habilitación de julio y agosto para la actividad parlamentaria.

Durante las negociaciones de las prórrogas del estado de alarma arrancó al Gobierno el compromiso de mantener la actividad en el mes de julio, como así ha sucedido.

"Lo mismo debemos hacer en agosto puesto que queda mucho trabajo por delante", subraya.