Ciudadanos pregunta qué recibe Vox del Gobierno a cambio de favorecer su modelo de gestión de los fondos europeos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, se ha preguntado qué recibe Vox del Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de facilitar con sus votos la aprobación del proyecto de ley sobre la gestión de los fondos europeos que recibirá España frente a la crisis del coronavirus.

En declaraciones a esRadio, recogidas por Europa Press, Bal ha lamentado que el Pleno de la Cámara Baja haya rechazado este jueves la enmienda a la totalidad que Cs había presentado al proyecto de ley, en la que apostaba por crear una Agencia Independiente de Reconstrucción y Reformas para la gobernanza de los recursos europeos, reduciendo el papel del Ejecutivo en esta labor.

La propuesta de la formación naranja solo ha recibido el apoyo del PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias y ha sido rechazada por 16 partidos, entre ellos Vox. Previamente, este partido había permitido con su abstención la aprobación del decreto ley elaborado por el Gobierno --que luego se tramitó como proyecto de ley-- para regular la gestión de los fondos europeos e impulsar cambios normativos en la Administración que faciliten la ejecución de estos recursos.

REPARTO POR CRITERIOS POLÍTICOS, NO TÉCNICOS

El portavoz parlamentario de Ciudadanos sostiene que si Vox hubiera tumbado ese decreto, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos habría tenido que negociar con la oposición y presentar un nuevo texto consensuado que incluyera una agencia independiente o, por lo menos, que priorizara "los criterios técnicos sobre los políticos" en las decisiones de inversión y estableciera "garantías suficientes para que no se despilfarrara el dinero".

También cree que este jueves el partido liderado por Santiago Abascal podría haber respaldado la enmienda de Cs para forzar al Ejecutivo a negociar y que acabase aceptando una mayor participación de las comunidades autónomas en los criterios de reparto de los fondos o la constitución de un comité de "expertos de verdad".

"Pero no ha querido hacerlo. Entonces, ¿qué está recibiendo a cambio Vox del Gobierno de España, del PSOE, para ser contumaz en esta posición tan irracional? Algo estarán dándole, porque si no, no me lo puedo explicar", ha manifestado.

En su opinión, resulta "sorprendente" la postura de Vox ante el modelo defendido por un gobierno al que suele calificar de "socialcomunista, bolivariano, ilegítimo y criminal".

AUGURA "EPISODIOS DE CORRUPCIÓN" EN EL USO DE LAS AYUDAS

Un modelo que, según el dirigente de Cs, "necesariamente va a desembocar el episodios de corrupción" en el uso de los fondos europeos porque, en nombre de la eficiencia y la agilidad, el Ejecutivo "ha rebajado todos los controles y ha decidido que el dinero se va a invertir con criterios políticos y no técnicos".

Bal ha advertido de que ese dinero que puede ser "la tabla de salvación de la economía española" e impulsar la transformación económica y social del país "se puede ir por la alcantarilla" si la Comisión Europea frena su entrega al detectar que no se está invirtiendo correctamente, según los objetivos fijados. "Esto es muy grave y muy preocupante, da mucho miedo", ha añadido.