Ciudadanos ha propuesto a Rivera asistir a su convención, pero él prefiere seguir alejado de la política

El exlíder de Cs no ha recibido una invitación para participar en la convención del PP y "no está por realizar ninguna actividad política"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Miembros de la dirección de Ciudadanos han planteado al expresidente del partido, Albert Rivera, la posibilidad de que asistiera a la convención política que la formación naranja celebra en Madrid el 17 y el 18 de julio, pero el exdiputado, que ahora preside un despacho de abogados, prefiere no participar y seguir alejado de la política.

Fuentes de Cs han dicho a Europa Press que distintos dirigentes del partido que mantienen el contacto con Rivera le han comentado que, si lo veía conveniente, podía participar, de la manera que él quisiera, en el encuentro de este mes, con el que Inés Arrimadas y su equipo buscan relanzar el partido y confirmarlo como "la alternativa liberal" en España.

Sin embargo, desde el entorno del exlíder de Ciudadanos explican que "no está por realizar ninguna actividad política". Tras haber "cerrado una etapa" en noviembre de 2019, cuando dimitió y dejó la política tras el hundimiento del partido en las elecciones generales, ahora está "concentrado" en su proyecto profesional, que es "a medio y largo plazo", indican.

De hecho, las mismas fuentes afirman que Rivera no ha recibido ninguna propuesta del PP para participar en el cónclave de octubre y que, en cualquier caso, no se plantea implicarse en política. Esta semana, en la dirección nacional del PP no descartaban que el exdiputado puediera asistir como ponente a su convención del próximo octubre.

RIVERA NO EJERCE DE ASESOR POLÍTICO DE CASADO

Por otro lado, el entorno de Rivera confirma que no ejerce de asesor del presidente del PP, Pablo Casado, sobre asuntos políticos --"ese tipo de relación no existe", aseguran-- y que los contactos entre este partido y los responsables del despacho Martínez-Echevarría & Rivera son para tratar cuestiones jurídicas, ya que el bufete que preside Albert Rivera se ha encargado de algunos recursos del PP ante los tribunales.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, recordó este miércoles que el expresidente de la formación naranja, Albert Rivera, dejó claro al marcharse "que dejaba la política de verdad", de forma que "lo lógico" es que actualmente continúe centrado en su profesión actual como abogado.

"Vamos a hacer una convención de tipo político", así que "lo lógico y lo natural es que el señor Rivera se siga dedicando a su práctica profesional y nosotros nos dediquemos a la política", declaró Bal cuando le preguntaron por la posible asistencia del expresidente a la convención de Cs o a la del PP.

EL EXLÍDER DE Cs SÍ PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA DE 2020

Rivera, que en los meses posteriores a su dimisión expresó algunas opiniones que evidenciaban sus discrepancias con el rumbo que había dado a la formación naranja su nueva presidenta, Inés Arrimadas, sí intervino en la Asamblea General que el partido celebró de forma telemática en la primavera de 2020.

A través de una grabación en vídeo, animó a los cargos y militantes del partido a, en el contexto de la crisis del coronavirus, defender las libertades civiles "como nunca", así como la separación de poderes, y apoyar a "las clases medias" y reivindicar la libertad económica.

Transmitió "fuerza y energía" a sus antiguos compañeros para "dar la cara" en aquellos momentos e hizo una breve mención a Arrimadas al desear "suerte y acierto" a todos los militantes y, en particular, a los nuevos dirigentes para encarar el futuro. Al recordar el buen resultado electoral de abril de 2019, cuando obtuvieron 57 escaños en el Congreso, afirmó: "Con esos números en el horizonte, reconstruiremos Cs para reconstruir juntos España".

Por su parte, el presidente del Consejo General, Manuel García Bofill, destacó en la Asamblea que Rivera era "un ejemplo para todos", porque les había enseñado a "ser valientes" y no rendirse, y el entonces vicesecretario primero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, agradeció su "dedicación, vocación y liderazgo" y celebró poder continuar su "legado".