Ciudadanos transmite a Sánchez su voluntad "real y firme" de negociar los presupuestos

Madrid, 2 sep (EFE).- La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha transmitido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "voluntad real y firme" de negociar los próximos presupuestos a pesar de los muchos motivos que el Ejecutivo le ha dado para ser "críticos" con su gestión.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras reunirse con Sánchez, Arrimadas ha reconocido que ha visto "predisposición" en el jefe del Ejecutivo a negociar las cuentas con su partido y aunque no han fijado todavía una fecha para la primera reunión ha advertido que no se puede "perder el tiempo".

Arrimadas ha pedido también que esos presupuestos sean "moderados, sensatos y no tengan ideologías perjudiciales" para el país, en alusión a Unidos Podemos, ERC o EH Bildu, y evitar así que se acaben "repartiendo entre Rufián, Otegi o Iglesias en un despacho".

Ha advertido que de los nuevos presupuestos depende que se puedan ejecutar "correctamente" las "decenas de millones" que van a llegar de Europa por lo que estas no son unas cuentas públicas normales sino "las más importantes de la democracia".

Por eso, aunque no es "fácil" para Ciudadanos negociar estos presupuestos con el Gobierno considera que es "lo correcto" porque cree que se juzgará a todos los partidos por lo que hayan hecho durante esta pandemia. "Podemos equivocarnos pero vamos a dormir con la conciencia tranquila", ha afirmado.

Arrimadas ha reclamado una "tregua política" tanto al Gobierno como a todos los partidos porque "es el momento de dejar las luchas partidistas a un lado" y cree que constituye una obligación moral dada la situación de crisis sanitaria y económica que se vive en España, tras constatar que sus acuerdos con el PP siguen adelante.

"Nosotros ya estamos en esta tregua, evidentemente no es fácil negociar determinadas cosas con este Gobierno, pero ¿qué español no ha hecho cosas difíciles en estos meses, como no vamos a hacer cosas extraordinarias nosotros?" ha manifestado a este respecto

Sin embargo, Ciudadanos no está dispuesto a negociar los nombres para la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Que no cuente con nosotros para esta designación", ha dicho Arrimadas, quien ha pedido cambiar la forma de elección de estos cargos con una reforma de la ley orgánica de este órgano constitucional.

Esa es la "solución fantástica que no cuesta ni un euro", según la líder de Ciudadanos para renovar el CGPJ y solo se trata de que PSOE y PP "se pongan de acuerdo" para aprobar esta reforma con el apoyo de la formación naranja para cambiar el sistema de elección para lo que "no hace falta Podemos".

Por lo que se refiere a la propuesta de creación de una agencia nacional de recuperación económica, que ha presentado el líder del PP, Pablo Casado, a Sánchez en su reunión de esta mañana, Arrimadas ha dicho que ya trasladó "hace tiempo" al Gobierno la necesidad de un organismo para gestionar con más agilidad las ayudas europeas.

Pero ha puntualizado que para que se ejecuten esas ayudas es necesario tener unos "buenos presupuestos" y por esto están dispuestos a negociar con el Gobierno y ser "responsables, pragmáticos y constructivos".

En cuanto al equipo que negociará por parte de Ciudadanos, ha apuntado que estarán la secretaria general del partido, Marina Bravo; el portavoz parlamentario, Edmundo Bal; y el vicesecretario, Carlos Cuadrado. EFE

