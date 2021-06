Ciudadanos urge al Gobierno a eliminar la mascarilla obligatoria al aire libre y con distancia de seguridad

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos considera que ha llegado el momento de que el uso de mascarillas deje de ser obligatorio en espacios al aire libre cuando se puede guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros, una medida que, a su juicio, se puede adoptar ya, viendo el ritmo de la vacunación contra el coronavirus y que, además, contribuiría a mejorar la temporada turística.

Con este objetivo el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, y el portavoz de Sanidad, Guillermo Díaz, han anunciado este miércoles la presentación de una proposición no de ley para instar al Gobierno a modificar el decreto de nueva normalidad y elaborar un plan de relajación de las restricciones en función de la evolución de la vacunación. Lo más rápido sería aprobar un nuevo decreto ley en el próximo Consejo de Minustros.

Según Díaz, estando ya en la "recta final de la pandemia" y a las puertas del verano, "no tiene sentido" mantener la obligación de llevar mascarillas en la calle siempre, eso sí, que no haya gente que no forme parte de tu burbuja de convivencia, a menos de 1,5 metros.Es decir, si sales a pasear con personas con las que convives, no habría que llevarla aunque no se cumpla ese criterio de distancia.

"Sería muy importante para la moral de la población", ha defendido Díaz, incidiendo también en que sería crucial para la temporada turística y para que la ciudadanía "gane sensación de libertad". Además se ha mostrado convencido de que la gente actuará con "responsabilidad" y respetará la norma si se modifica en este sentido.