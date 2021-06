Clamor en toda España por las niñas de Tenerife y la joven muerta en Sevilla

Madrid, 11 jun (EFE).- Miles de personas se han concentrado hoy en varias ciudades de España para clamar por las niñas de Tenerife Anna y Olivia y la joven sevillana Rocío Caíz, asesinada por su expareja, y condenar la violencia machista que está detrás de ambos casos.

Protesta multitudinaria en Madrid por los últimos casos de violencia machista

Las principales concentraciones tuvieron lugar en la isla de Tenerife y en la localidad sevillana de Martín de la Jara, de donde son las víctimas, aunque las más numerosas fueron en Madrid y Barcelona, si bien se sucedieron en otros lugares como Pamplona, Toledo o Granada, donde también se protestó contra el encarcelamiento de Juana Rivas.

En Tenerife, donde vivían las dos menores secuestradas por su padre, cientos de personas volvieron a tomar las calles de la capital, Santa Cruz de Tenerife, siguiendo la movilización convocada por el Foro contra la Violencia de Género y la Plataforma Feminista 8M.

Multitud de personas e instituciones guardaron silencio por la mañana en la isla por las dos menores, mientras que por la tarde las calles se llenaron de pancartas, proclamas y protestas ante lo que no es “un hecho aislado”, sino una muestra de la violencia más “terrorífica”, asegura Ana Hernández, portavoz de la Plataforma 8M, en declaraciones a Efe.

Cientos de vecinos de Martín de la Jara (Sevilla) dejaron también pequeña su plaza del Ayuntamiento para pedir justicia en el caso del asesinato de Rocío Caíz, la joven de 17 años vecina de la localidad asesinada en Estepa el pasado 3 de junio por su exnovio.

Los vecinos habían sido convocados por el Ayuntamiento esta mañana, al tiempo que se declaraban tres jornadas de luto oficial, y además de concentrarse en el centro del pueblo, algunos de ellos marcharon desde sus barrios al grito de ‘Queremos justicia’, y portando fotos de la joven.

En un manifiesto, el consistorio expresó su más “rotunda condena sobre este crimen machista”, para lamentar que "el desenlace ha sido el peor y el menos deseado por todos”.

En Madrid, varios miles de personas participaron esta noche en sendas concentraciones celebradas en el centro de la capital contra la violencia machista, tras los casos de las niñas de Tenerife y la joven de Sevilla.

Muchos de los manifestantes acudieron a la Puerta del Sol vestidos de luto y portando velas por las últimas víctimas de la violencia machista, "que ha vuelto a matar", como proclamaba una pancarta.

Los concentrados corearon frases como "Que no, que no tenemos miedo; que sí, que sí tenemos rabia", "No son muertes, son asesinatos", "Jueces y fiscales también son culpables" y "No es un caso aislado, se llama patriarcado".

Marta Carramiñana, del Movimiento Feminista de Madrid, manifestó a EFE que los agresores "no están locos, no son enfermos, son machistas. No son personas enfermas, saben lo que hacen y su único objetivo es acabar con nosotras de la manera que sea.

Tras una hora de concentración, a las 23:00 horas, los asistentes guardaron un minuto de silencio por las víctimas.

En Barcelona, varios centenares de personas, unas 600 según la Guardia Urbana, en su mayoría mujeres, participaron esta noche en la plaza de Sant Jaume en una concentración contra la violencia machista y la violencia vicaria a raíz del asesinato en Tenerife de Olivia, de seis años, cuyo cadáver fue hallado ayer, mientras que aún no ha sido encontrada su hermana Anna.

La manifestación había sido convocada por diversos movimientos feministas para expresar "la repulsa de todos los feminicidios".

El rechazo a la violencia machista ha vuelto a hacerse visible también esta noche en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona en una concentración silenciosa, que se suma a los mensajes en ese mismo sentido lanzados a lo largo de esta jornada desde diferentes instituciones.

En Toledo más de un centenar de personas se han concentrado esta tarde en la céntrica Plaza de Zocodover en señal de protesta por los últimos asesinatos registrados en el país en las últimas horas con el hallazgo de los cadáveres de Olivia y la joven Rocío Caíz.

Y en Granada unas 300 personas se concentraron en una protesta convocada por el movimiento feminista para manifestar su repulsa por el caso de las niñas de Tenerife y por el ingreso este viernes en un centro de inserción social de Juana Rivas para cumplir condena por la sustracción de sus dos hijos menores.