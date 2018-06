El cocinero Paniego y la ciclista Gutiérrez reciben las insignias de Logroño

El cocinero Francis Paniego, que cuenta con tres estrellas Michelín -en dos restaurantes-, y la campeona de España de ciclismo, Sheyla Gutiérrez, han recibido hoy las insignias de San Bernabé que concede el Ayuntamiento de Logroño y que también se han impuesto al guitarrista Pablo Sainz Villegas y a la exreportera de TVE Ovidia de Francisco.

El Ayuntamiento de Logroño concede esta insignia desde 2006 para reconocer la trayectoria de vecinos de la ciudad, y lo hace en el marco de la conmemoración de San Bernabé, patrón de la capital riojana porque el 11 de junio de 1521 las tropas francesas pusieron final al asedio de sus murallas.

Este año las insignias han tenido un componente emotivo, especialmente en el caso de las dos mujeres galardonadas.

Por un lado se ha reconocido a Ovidia de Francisco, que a sus 89 años ha estado en la sala pero no ha intervenido en el acto; en su nombre lo ha hecho una nieta, también periodista de TVE, que ha definido a su abuela como "una gran luchadora", que fue la segunda mujer en España que ejercía de reportera en España y en 22 años de profesión y tuvo que salvar muchos obstáculos, como el que no le dejaran pasar al burladero de la plaza de toros.

Por su parte, Sheyla Gutiérrez ha recogido su insignia "abrumada" por el reconocimiento que siente en Logroño "de toda la gente que me apoya y que cuando las cosas no van bien me dan fuerza para pedalear", ha asegurado y no ha podido reprimir las lágrimas cuando ha recordado el apoyo que siempre le ha dado su madre.

Francis Paniego ha recordado en su intervención que aunque normalmente se dice que es natural de Ezcaray, él, como muchos niños en los años sesenta y setenta, nació "en la clínica Velázquez de Logroño" y durante décadas acompañó a su padre y a su madre a viajes a la capital riojana "y acabé casado con una logroñesa y montando un restaurante aquí" por lo que se siente "tremendamente agradecido" a la ciudad.

Por último, el guitarrista Pablo Sainz Villegas, ha afirmado que la inspiración le llega "de las personas con las que me cruzo" porque "La Rioja y Logroño son un cruce de caminos", y ha incidido en que él busca "cambiar el mundo creando" y "a través del conocimiento de un oficio", la música, en su caso, con la que busca "la reconciliación como seres humanos".