Colegio Galilei: fue una concentración al volver de copas y se disolvió

Valencia, 19 dic (EFE).- La dirección del Colegio Mayor Galileo Galilei de Valencia ha manifestado que poco después de la medianoche se produjo una concentración de estudiantes en zonas comunes del edificio cuando volvían de copas después del toque de queda y que se disolvieron cuando llegó la policía, y ha resaltado que no se trataba de una fiesta organizada en las instalaciones de la residencia.

Este posicionamiento del Colegio Mayor Galileo Galilei se produce después de que esta madrugada la policía haya disuelto una fiesta con unas 200 personas en ese centro, el mismo en el que ya se detectó un brote de coronavirus a finales de septiembre al inicio del curso académico 2020-2021 por una fiesta no autorizada.

Fuentes de la dirección del Galileo Galilei han manifestado a EFE que el incidente se produjo poco después de las 12 de la noche, cuando algo más de un centenar de estudiantes volvieron a la residencia, después de haber estado tomando copas en zonas de ocio de la ciudad antes de iniciar la semana de vacaciones de Navidad, apurando al máximo el límite del toque de queda para volver al colegio

Algunos estudiantes intentaron seguir la fiesta en las zonas comunes, pero el personal de seguridad del centro les informó de que no podían permanecer allí y que debían ir a sus habitaciones, pero como no no les hicieron caso fueron estos mismos agentes los que avisaron a la policía.

Cuando llegaron las unidades policiales, los estudiantes se fueron a sus habitaciones y se dio por cerrado el incidente, sin que se produjeran detenciones, han indicados fuentes de la dirección del centro, que han insistido en que no se trataba de una fiesta organizada.