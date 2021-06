Colón.- Unión 78 ataca en su manifiesto al Gobierno "parasitario y autoritario" de Sánchez y grita: "Basta ya"

Rosa Díez presume de reunir a gente de todas las ideas y Trapiello dice: "Nadie es facha por decir lo mismo que Sánchez hace unos meses"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La plataforma Unión 78, promotora de la concentración en la Plaza de Colón contra los indultos a los condenados por el 'procés' ha arremetido en su manifiesto contra el Gobierno "inepto, parasitario y autoritario" de Pedro Sánchez y ha gritado "basta ya" para expresar su oposición a esa medida de gracia, que considera un "grave atentado" contra la democracia.

"Un Gobierno que insulta, como nos ha insultado hoy a más de medio país, tachándole de ultraderecha, no es un Gobierno para todos sino que es un poder excluyente, sectario y peligroso", ha proclamado desde la plaza de Colón la expresidenta de UPyD y fundadora de Unión 78, Rosa Díez.

También ha participado en la lectura del manifiesto el escritor Andrés Trapiello y el presidente de S'ha Acabat, Yeray Mellado, quién ha calificado de "histórica" esta movilización que ha congregado a unas 25.000 personas en la plaza madrileña, según fuentes de la Policía Nacional. Los líderes de PP, Vox y Cs, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente, han secundado esta iniciativa por separado, repartidos en distintos puntos de la plaza.

DÍEZ: LOS INDULTOS, UN "GRAVE ATENTANDO CONTRA LA DEMOCRACIA"

Rosa Díez ha explicado que el objetivo de este acto es expresar "alto y claro" el "radical rechazo" de los ciudadanos a los indultos a los líderes del 'procés' porque esa medida representa "un grave atentado contra la democracia, perpetrado en este caso por el propio Gobierno de la nación" y cuando ni siquiera hay "arrepentimiento".

Además, ha destacado que los condenados tienen "voluntad de reincidir" en sus delitos, que "tienen por objeto romper España y derogar de facto la Constitución de 1978, el marco que garantiza la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles ante la ley".

A su entender, si en estas condiciones se indulta a los "delincuentes", será el propio Gobierno el que estará "violando la Constitución". Por eso, ha dicho que no van a "callar" ante los "autoindultos de un presidente que asociado con los grandes delincuentes traiciona sus obligaciones constitucionales".

"NO VAMOS A CALLAR MÁS"

"No vamos a callar más", ha proclamado, para anticipar que ésta será la primera de otras protestas porque los españoles "de bien" y "decentes" no lo pueden "consentir" para que Pedro Sánchez pueda "dormir dos años más en La Moncloa". Según ha abundado, no van a tolerar que "amnistíe de forma encubierta al golpismo catalán".

La exdirigente de UPyD ha acusado al presidente del Gobierno de haber puesto la Justicia "en venta". "¿Dónde se ha visto un Gobierno que premie a los enemigos declarados de su nación?", se ha preguntado, para acusar a Sánchez de "dividir la sociedad propagando el sectarismo más maníqueo y más destructivo".

Además, ha afirmado que Sánchez ha "pervertido" el lenguaje democrático porque "llama venganza a la sentencia judicial" y "revancha a hacer que se cumpla la ley". A su juicio, es el Gobierno el que "da a los delincuentes todas las facilidades para que reincidan, profundizando así la fractura política y social tanto en Cataluña como en toda España".

Rosa Díaz --que ha pedido un minuto de silencio para los fallecidos por la pandemia-- ha recalcado que "a la sombra de la bandera de España se han unido ciudadanos de todas las ideas, orígenes y credos" con el objetivo de "frenar la deriva de un Gobierno inepto, parasitario y autoritario".

"Y para decir alto y claro 'basta ya'", ha proclamado, mientras algunos asistentes coreaban 'Sánchez dimisión'. Díaz ha afirmado que los españoles no permitirán que "les roben ni el dinero público, ni la nación común ni los derechos de ciudadanía".

TRAPIELLO: PERSONAS DE CENTRO, IZQUIERDA Y DERECHA

En parecidos términos se ha expresado el escritor Andrés Trapiello, quién ha criticado que el Gobierno repita la "insidia" de que la concentración de Colón es "cosa de la ultraderecha". "Y sí, aquí hay personas de derechas pero también de centro y de izquierda", ha manifestado, para añadir que, pese a sus diferencias, están de acuerdo en "unas cuantas cosas", siendo "la más importante" la defensa del orden constitucional.

En este sentido, han señalado que han acudido a Colón a decir "no" a los indultos. "No nos ha convocado ningún partido político de derechas o de izquierdas sino una plataforma de ciudadanos hecha a semejanza de aquella que se formó en el País Vasco para decir 'Basta ya'. Y eso estamos diciendo aquí, basta ya. Basta ya de embustes y de decir que un día se indultará a los sediciosos catalanes y a día siguiente lo contrario", ha aseverado, cosechando una ovación de los presentes.

Trapiello ha recalcado que esta manifestación sí que es de "utilidad pública" y no "los indultos a los golpistas catalanes". "Nadie es facha por decir hoy lo mismo que decía el presidente del Gobierno hace unos meses. ¿Qué ha cambiado en España para que los indultos fueran indeseables hace un año y se trate hoy de convencernos de que son necesarios y prescindibles?", ha interpelado.

Y ante las voces que dicen que esta protesta no servirá de nada porque los indultos ya están "pactados y decididos", ha afirmado que "no es cierto" porque "los actos morales y políticos tienen consecuencias". "Y éste nuestro es un acto moral y político", ha afirmado, para concluir asegurando que quieren decir "a los cuatro vientos 'No a los indultos'.

YERAY MELLADO LLAMA A LOS JÓVENES A UNIRSE

Por su parte, el catalán Yeray Mellado ha afirmado que se trata de una movilización "histórica" que debe ser "un punto de inflexión para Moncloa" porque esos indultos son "un error" que "siguen la estela de 40 años de concesiones que han traído a la situación" actual.

"El Gobierno de España y Pedro Sánchez no pueden seguir permitiendo que la estabilidad y el futuro de nuestro país descansen en los brazos de Esquerra Republicana, de Compromís, del Partido de Sabino Arana y de los herederos de la ETA", ha indicado.

Tras asegurar que las nuevas generaciones tienen la obligación "moral" de reivindicar lo que les hace libres e iguales, Mellado ha llamado a los jóvenes a implicarse, participar y "bajar al barro". "Jóvenes de España, uníos. Jóvenes de España, a las calles. Jóvenes de España, el futuro nos pertenece. ¡Visca la llibertat y viva España!", ha concluido.