A un mes de los comicios, Macri busca forzar una segunda vuelta

El presidente argentino, Mauricio Macri, estrena una nueva estrategia de campaña con la que pretende evitar un triunfo de su rival Alberto Fernández en las elecciones del próximo 27 de octubre, y forzar una segunda vuelta en medio de una grave crisis económica y con los sondeos en su contra.

A un mes de los comicios, Macri no da por perdida la batalla pese a la dura derrota que sufrió en las primarias de agosto pasado en las que el candidato peronista Alberto Fernández, que lleva como candidata a la Vicepresidencia a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), logró una ventaja de 16 puntos que lo sitúa como favorito para ganar las presidenciales.

Pero en los últimos días, Macri ha insistido en la idea de que la "elección aún no sucedió" y ha señalado que el oficialismo llegará al 27 de octubre "totalmente decidido a ganar".

Uno de los ejes de la nueva campaña de Macri, que iniciará este sábado en la capital argentina, es una serie de movilizaciones en 30 ciudades con la consigna de "La marcha del #SíSepuede".

En su nuevo spot electoral titulado "Somos", Macri ha optado por no aparecer y dejar el protagonismo a ciudadanos que entienden que mejorar "lleva tiempo" y que "a veces esperar cuesta mucho", y apela a los valores.

"Con un poco más de tiempo vamos a ir resolviendo problemas económicos que arrastramos hace décadas. Nosotros somos parte de la solución, no del problema", aseguró hoy Macri en un acto de inauguración de unas obras en la localidad bonaerense de Saladillo.

Para la analista política Mariel Fornoni, directora de la consultora M&F, esta campaña en la que el oficialismo "vuelve más a estar con la gente que en las redes sociales" llega tarde.

Fornoni dijo a Efe que no ve perspectivas de que Macri pueda remontar porque además del adverso escenario económico que juega en su contra, "hoy es difícil pensar que gente haya votado a Alberto Fernández no lo vuelva a votar y no hay mucho más de dónde sacar" para que crezca el voto del oficialismo.

Igualmente, el analista político Jorge Arias considera que es escasamente probable que Macri logre su objetivo de llegar a una segunda vuelta porque, según dijo a Efe, la reacción del Gobierno no ha sido escuchar el desacuerdo de la sociedad con su proyecto económico.

Arias señaló que el gobierno ha optado por insistir en que "están en el rumbo correcto", pero parece que la sociedad está en una sintonía diferente en la que ha tomado conciencia de que la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de la pobreza en Argentina no son factores coyunturales sino un error del modelo del Gobierno.

Argentina está en recesión desde el año pasado, tiene una tasa de desempleo de 10,6 %, la cifra mas elevada desde 2006, una inflación que acumuló 22,4 % en el primer semestre y que, según analistas, puede llegar a más del 55 % al final del año y una pobreza que afecta a más del 32 % de la población, 4,7 puntos por encima de la registrada en el primer semestre del año pasado.

Aunque se consideraba que las primarias de agosto eran meramente una encuesta en la que no se decidía nada puesto que todas las formaciones ya habían definido sus candidaturas, el sorpresivo margen de ventaja de Fernández parece haber sentenciado los comicios.

Las últimas encuestas divulgadas amplían aún mas la ventaja de Fernández sobre Macri a cifras cercanas al 20 %.

Además, la crisis económica que vive Argentina desde el 2018 y que se agudizó tras el resultado de las primarias, que desató una tormenta financiera al tiempo que se multiplicaron las protestas sociales, complica las aspiraciones de Macri para su reelección.

En su nuevo anuncio electoral, con el lema "Argentina de pie", Fernández presenta al peronismo como salida de la crisis económica y financiera que atraviesa el país.

"Las deudas se pagan pero no a costa de más sufrimiento de la gente. Que si tenemos que elegir entre los jubilados y los bancos, siempre defenderemos a los jubilados", afirma en el spot Fernández, que añade que el país se tiene que "vincular al mundo con la frente en alto y no de rodillas".

Al final del spot aparece Cristina Fernández, quien afronta varias causas judiciales por presunta corrupción durante su Gobierno y que en esta campaña ha mantenido un perfil bajo con contadas apariciones.

Según Arias, uno de los mayores desafíos de Fernández es demostrar que no es un títere de Cristina Fernández, como intentan mostrar los sectores que no le apoyan, y reafirmar que es "él el que tiene el poder sin perder adhesiones del kichnerismo".

El objetivo de Fernández ahora es tratar de no cometer errores para consolidar la ventaja que tuvo en las primarias en las que obtuvo el 47,7 % de los votos, frente al 31,7 % de Macri.

Si se repiten estos resultados en los comicios de octubre, el candidato peronista se convertirá en el próximo presidente de Argentina sin necesidad de una segunda vuelta prevista para el 24 de noviembre, en el caso de que ninguno de los candidatos supere en los comicios de octubre el 45 % de los votos o más del 40 % y saque 10 puntos de ventaja al segundo más votado.

Carmen Jiménez