La comisaria europea de Justicia dice que la Justicia española "resistirá la presión" de la causa del "procés"

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, consideró hoy que el Tribunal Supremo podrá "resistir la presión" que conlleva el juicio por el "procés" en España, y reiteró su confianza en el sistema judicial y el orden constitucional español ante el inicio de esta causa.

En un encuentro con un grupo de medios, entre ellos Efe, la comisaria consideró que la división de opiniones que habrá sobre la futura sentencia de este juicio es parte del "destino" inevitable del poder judicial, y consideró que es el trabajo de jueces y funcionarios de la Justicia decidir en asuntos que en ocasiones son "divisorios".

"Creo que los juzgados resistirán la presión", afirmó la comisaria checa, que explicó que está siguiendo el inicio del proceso a través de los medios de comunicación.

Jourová rechazó además que el juicio se haya convertido en "un desafío para la democracia en Europa", como han afirmado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o el expresidente catalán Carles Puigdemont, y recalcó que se trata de un asunto que debe resolverse a nivel nacional y "basándose en la ley".

Ya el pasado 12 de febrero, el día del inicio del juicio, el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Jyrki Katainen, trasladó su plena confianza al "sistema legal" y al "orden constitucional" de España, en la misma línea que el Ejecutivo comunitario ha mantenido desde el inicio del desafío independentista.

Por otro lado, la comisaria checa se refirió a varios eventos de actualidad dentro de la cartera de Justicia, como la situación de la independencia judicial y el Estado de derecho en Rumanía, que tildó de "un dolor de cabeza" para Bruselas.

En este sentido, criticó como "decepcionante" que la Justicia de Rumanía haya abierto un proceso contra la renombrada jurista rumana Laura Kovesi, candidata favorita al cargo de fiscal general europeo, por abuso de poder, falso testimonio y aceptación de sobornos, cargos que ella rechaza.

Sobre el proceso legal del artículo 7 abierto contra Polonia y Hungría por sus polémicas reformas judiciales y que mantiene a ambos países en un diálogo con la Comisión, Jourová señaló que los legisladores del Tratado de Lisboa "no tuvieron la suficiente imaginación" cuando elaboraron este y otros artículos, como el 50, que se activó cuando el Reino Unido oficializó su decisión de abandonar la Unión Europea.

"No contaban con que se fueran a usar nunca", señaló la comisaria, que apuntó no obstante que el artículo 7 -que puede llevar a que un Estado miembro pierda su voto en el Consejo si falta a los valores de la UE- "no es un ejercicio inútil" y que la Comisión sigue creyendo en el valor del diálogo.

En cuanto a las próximas elecciones europeas del 26 de mayo, Jourová pronosticó que el volumen de noticias falsas y desinformación tendrá un pico de intensidad "cinco o seis días antes" de los comicios, y recalcó la labor de la Comisión en este sentido, trabajando con plataformas en línea y redes sociales.

Jourová, que durante cinco años ha llevado las carteras de Justicia, Consumo e Igualdad de Género, confirmó además su intención de repetir como la comisaria de su país en la próxima legislatura comunitaria y dijo que su primer ministro, Andrej Babis, le ha ofrecido continuar en el cargo, un nombramiento que debe respaldar el resto del Ejecutivo de coalición.