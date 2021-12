La Comisión avanza en dos expedientes contra Hungría por discriminación LGTBI

Bruselas, 2 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este jueves que avanza en dos expedientes sancionadores contra Hungría sobre valores fundamentales, al considerar que su legislación discrimina a las personas LGTBI y limita la libertad de expresión.

El primero de los casos se refiere a la imposición de la Autoridad de Protección al Consumidor de Hungría a un editor de libros para niños, al que obligó a advertir en el tomo que un libro de su editorial describía formas de "comportamiento que se desvían de los roles de género tradicionales".

La Comisión dio este jueves un segundo paso en el procedimiento contra Budapest iniciado el pasado julio al considerar que Hungría no ha justificado "las restricciones impuestas a los derechos fundamentales de no discriminación y libertad de expresión".

Bruselas envía ahora un dictamen motivado a Budapest pues considera que "al imponer la obligación de proporcionar información sobre la divergencia de los 'roles de género tradicionales', Hungría restringe la libertad de expresión de los autores y editores de libros".

La Comisión entiende además que Budapest "discrimina por motivos de orientación sexual de forma injustificada" y "aplica incorrectamente las normas de la UE sobre prácticas comerciales desleales".

El Gobierno húngaro de Viktor Orban tiene ahora dos meses para responder y convencer a la Comisión, que si no queda satisfecha puede elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En el segundo expediente, iniciado también el pasado julio, la Comisión también envía un "dictamen motivado" como segundo paso en un expediente sobre valores fundamentales.

En concreto, se refiere a las normas húngaras que "buscan prohibir o limitar el acceso a contenidos que retratan la llamada 'divergencia de la propia identidad correspondiente al sexo al nacer, cambio de sexo u homosexualidad' para personas menores de 18 años".

"La Comisión considera que estas normas nacionales son contrarias a una serie de leyes de la UE -incluidas las reglas de la Directiva de servicios de medios audiovisuales- ya que las normas húngaras establecen restricciones injustificadas que discriminan a las personas por su orientación sexual y, además, son desproporcionadas".

Budapest tiene dos meses para responder y convencer a la Comisión, que podría llevar el caso al TJUE.

Por último, y en un tercer expediente no relativo a colectivos LGTBI, la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra Hungría, Alemania y Luxemburgo al considerar que sus leyes nacionales "no trasponen de forma completa o precisa las normas de la UE sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia mediante el derecho penal".

El objetivo de esa normativa europea es garantizar que las manifestaciones graves de racismo y xenofobia, como la incitación pública a la violencia o al odio, sean punibles con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias en toda la Unión Europea.

Pero Alemania y Hungría no tipifican como delito una forma específica de discurso de odio, señaló la Comisión.

En particular, el marco jurídico húngaro no tipifica como delito la aprobación pública, la negación o la banalización manifiesta de los crímenes internacionales, mientras que el sistema jurídico alemán no tipifica como delito la negación pública o la banalización manifiesta de estos crímenes.

El Ejecutivo comunitario agregó que ni Hungría ni Luxemburgo han tomado, además, las medidas necesarias para garantizar que los delitos motivados por prejuicios racistas y xenófobos se tipifiquen como delito.

El marco jurídico húngaro no garantiza que una motivación racista y xenófoba se considere una circunstancia agravante y ni el húngaro ni el luxemburgués aseguran que los tribunales puedan tener en cuenta una motivación racista y xenófoba al decidir sobre las sanciones.

Hungría, Alemania y Luxemburgo tiene dos meses de plazo para responder a la Comisión.