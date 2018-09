El alto comisionado de la Marca España cree que es hora de pensar en su relevo y dice que pondrá facilidades

En declaraciones a Antena3, recogidas por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha asegurado que mantiene una buena relación con Borrell, que atribuye a pertenecer a una misma generación, y ha desvinculado su decisión de dejar el cargo al cambio de Gobierno propiciado por la moción de censura.

"Llevo mucho tiempo, seis años, y es hora de pensar en el relevo y he dado facilidades para que se produzca", ha dicho el alto comisionado, quien ha explicado que su marcha no será "ni un cese ni una dimisión" y la encara como el fin de su mandato.

No obstante, Espinosa de los Monteros ha admitido que no sabe hasta cuándo continuará en el cargo dado que hay que buscar un recambio, que, a su juicio, puede dilatarse al tratarse de un puesto sin atribución económica. "Como no está remunerado, no despierta el mismo interés que otros puestos", ha dicho.

El ministro Borrell no ha dado, hasta ahora, ninguna pista en público de sus planes para Marca España, y su alto comisionado, un puesto creado en 2012 por Mariano Rajoy, a caballo entre Exteriores y Moncloa --rinde cuentas directamente al presidente del Gobierno-- y con una oficina sin asignación presupuestaria.

Espinosa de los Monteros ya había pedido al anterior Gobierno que dotase a su oficina de presupuesto, pero no lo consiguió en las cuentas públicas de 2018. El alto comisionado ha tenido reuniones con Borrell y éste, hasta la fecha, ha desoído los llamamientos de los independentistas catalanes de que se cierre directamente la oficina, pero no ha desvelado sus planes en relación con este proyecto.