El comité que investiga el asalto al Congreso cita a los organizadores de la marcha

Washington, 29 sep (EFE).- El comité de la Cámara Baja de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero citó este miércoles a declarar a 11 personas a las que considera "organizadoras" de la protesta.

La decisión llega una semana después de que el comité citase a dos altos funcionarios del expresidente Donald Trump, uno del Pentágono y al polémico ideólogo y exasesor Steve Bannon, por su rol en el asalto.

Entre las 11 nuevas personas citadas, que a diferencia de las anteriores no tienen un alto perfil público, consta Amy Kremer, fundadora de la organización "Women for America First", que sirvió de pantalla para la organización de la protesta.

Otra de las citadas es Katrina Pierson, una exportavoz de la campaña presidencial de Trump en 2016 y a la que se considera el nexo entre la protesta del 6 de enero y la Casa Blanca.

Según la citación, Pierson "participó en una reunión con el presidente Trump en el Despacho Oval el 4 de enero de 2021".

La comisión de investigación, formada por una mayoría de congresistas demócratas y tan solo dos republicanos -Liz Cheney y Adam Kinzinger- que están enfrentados con Trump, da así un paso más en sus pesquisas sobre el asalto al Congreso.

El mes pasado, la comisión ya solicitó a varias agencias del Gobierno documentos sobre lo sucedido, incluidos los de la Casa Blanca relativos a los movimientos y reuniones que sostuvo Trump el 6 de enero.

Además solicitó a empresas de telecomunicaciones y redes sociales que conservaran los registros de cientos de personas en caso de ser requeridos por la comisión.

Entre los funcionarios citados a declarar la semana pasada consta también el jefe de Gabinete de la Casa Blanca el día del asalto, Mark Meadows.