El Comité de Regiones destaca la suerte de Madrid de tener a Ayuso presidenta

Madrid, 18 mar (EFE).- El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CDR), Apostolos Tzitzikostas, ha destacado este jueves la "suerte" de la Comunidad de Madrid de tener a Isabel Díaz Ayuso como presidenta, quien, en su opinión, ha demostrado haber sido "capaz de asumir un liderazgo con éxito".

Tzitzikostas lo ha señalado durante la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones, donde la presidenta madrileña ha recibido el premio Región Emprendedora Europea 2021-2022, otorgado a la Comunidad de Madrid por este organismo europeo, por su "espíritu emprendedor para una recuperación sostenible".

"Ha hecho un trabajo increíble a lo largo de su mandato, sobre todo en este último año durante la crisis de la pandemia", ha afirmado el presidente del Comité Europeo de las Regiones, quien la ha felicitado por este premio "tan merecido".

La presidenta regional, que ha recogido el galardón en un acto telemático, ha agradecido el reconocimiento que, en sus palabras, ilustra el trabajo que viene realizando el Gobierno de la Comunidad de Madrid en las últimas décadas y "la confianza en las políticas liberales" que se aplican en la región.

Díaz Ayuso ha recalcado que, entre las soluciones frente a la covid-19, la vacuna es prioritaria y también aumentar los controles en los aeropuertos porque, a su juicio, "no los hay y no hay una política común aeroportuaria que permita que acabemos con el virus y no con el día a día de los ciudadanos, con su normalidad, que es lo que necesitan para salir adelante".

En los meses de pandemia, ha explicado, el Gobierno madrileño no ha aplicado "cierres masivos", sino "políticas moderadas y sensatas para ayudar a los ciudadanos a salir adelante con sus vidas".

"Hemos depositado la confianza en todos los ciudadanos a los que les hemos ido dando información y herramientas para protegerse y evitar los cierres, porque cerrar es muy fácil y abrir es muy difícil. Cuando se cierran los negocios, sobre todo los familiares, que son los mayoritarios, ya no se abren. No hay subvención que supere el cierre", ha resaltado.

El Gobierno madrileño, ha apuntado, ha realizado seis millones de test de antígenos en la región, ha construido el hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal, que "hoy es el mejor del mundo", y ha puesto en marcha un proyecto para analizar las aguas residuales en toda la región para saber cómo va evolucionando el virus.

En esta convocatoria -a la que han optado trece candidaturas de once Estados miembros- también han sido premiados el municipio de Castelo Branco (Portugal), el municipio de Gabrovo (Bulgaria), la región de Helsinki-Uusimaa (Finlandia), la región de Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia) y el voivodato de Silesia (Polonia).

Hasta ahora, las ediciones del premio Región Emprendedora Europea habían sido siempre anuales, pero la crisis de la covid-19 obligó a aplazar la convocatoria para presentar las candidaturas para los premios.

De este modo, en la edición bianual 2021-2022 han destacado estas seis regiones premiadas por contar con la mejor estrategia para potenciar el emprendimiento empresarial, de forma innovadora y sostenible, independientemente de sus dimensiones, riqueza y competencias, y teniendo en cuenta los desafíos sociales del contexto en que se desarrollan.