Compromís cree que la protesta de Colón fue un "pinchazo" y pide al PP soluciones más allá de propuestas "manidas"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, considera que la manifestación contra los indultos a los presos del procés celebradas este domingo en la Plaza de Colón fue un "pinchazo" y ha pedido al PP que dé soluciones más allá de propuestas "manidas" que no funcionaron en tiempos de Mariano Rajoy y que siguen sin funcionar ahora. "El problema en Cataluña sigue ahí", ha recordado.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Baldoví ha subrayado a las derechas, y singularmente el PP, que recoger firmas contra esa medida de gracia, sacar banderas a la calle, seguir pidiendo cárcel para los líderes del proceso independentista catalán y "seguir generando odio" se ha demostrado que "no funciona".

CASADO, "COMO POLLO SIN CABEZA"

Por eso, ha pedido a los 'populares' que piensen en otra solución para con Cataluña para evitar, entre otras cosas, que el presidente de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleven a su líder, Pablo Casado, "como pollo sin cabeza".

"El pobre Casado no sabe dónde ponerse y no sabe qué decir después de manifestaciones como las de Díaz Ayuso", ha señalado Baldoví, en referencia a las palabras de la presidenta madrileña cuestionando que el Rey tenga que firmar esos eventuales indultos."Con amigos como Díaz Ayuso o el propio padre del Rey, Felipe VI no necesita otros enemigos", ha indicado.