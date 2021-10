Compromís lamenta la "pachorra" del Gobierno para negociar los PGE aunque descarta enmienda de totalidad

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, detecta "cierta pachorra" en el Gobierno "con algunos socios" a la hora de negociar y acordar los Presupuestos de 2022, si bien descarta presentar enmienda a la totalidad a las cuentas.

"A veces se nos ha pasado por la cabeza pero no, no presentaremos enmienda a la totalidad", ha confirmado en una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, si bien ha subrayado que "a día de hoy" el voto de su formación, socio habitual del Gobierno de coalición, "no es positivo".

A poco más de una semana del primer examen parlamentario de las nuevas cuentas, el debate de totalidad, Baldoví lamenta "cierta pachorra" del Gobierno y advierte de que las cosas "no se pueden dar por descontadas".

"De un día para otro se te cae un socio y algunos votos son absolutamente imprescindibles", asevera, recordando cómo el Ejecutivo ha salvado decretos, como el de estabilización de interinos, arrancando los apoyos en el último minuto y por la mínima.

Preguntado por si ve al PNV o Esquerra Republicana, dos socios con los que el Gobierno sacó adelante las últimas cuentas, presentando una enmienda de totalidad, cree que, de darse esta situación, serán los independentistas catalanes los que tendrían más probabilidad de hacerlo.

LA INFRAFINANCIACIÓN VALENCIANA Y LA RED DE CERCANÍAS

Para volver a dar el apoyo a las cuentas del Gobierno, el diputado de Compromís reivindica "algún mecanismo para solucionar la infrafinanciación" de la Comunidad Valenciana y "una apuesta decidida para solucionar el problema del Cercanías".

"No puede ser que este año también nos tengamos que endeudar para pagar cosas habituales que tenemos transferidas", ha criticado, al respecto del déficit de financiación de su comunidad, señalando que "una parte importante" de las cuentas autonómicas son la devolución de préstamos e intereses que considera "absolutamente ilegítimos", al responsabilizar de los mismos el Estado.

Respecto a Cercanías, cree que "si hay una apuesta por la movilidad sostenible y bajar las emisiones de CO2 no puede ser que el desastre de Cercanías impida a mucha gente coger el transporte público".

En este sentido, lamenta que el Gobierno "promete mucho y cumple poco", ya que las anteriores cuentas presentaron una financiación récord para abordar la falta de inversiones en esta red ferroviaria pero, sin embargo, la ejecución final ha resultado escasa. "Ya sé que es muy difícil llegar al 90% pero una ejecución del 5% es que no han hecho los deberes", lamenta.