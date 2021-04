Compromís: No hay excusa para retrasar la reforma de la financiación autonómica

Madrid, 13 abr (EFE).- El líder de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha avisado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que "no hay excusas" para no abordar ya la reforma de la financiación autonómica y se ha mostrado abierto a negociar una propuesta que pueda salir adelante en el Congreso esta semana.

El Pleno de la Cámara Baja debate este martes una moción de Compromís que insta a la urgente necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, así como el establecimiento de medidas compensatorias como el Fondo de Nivelación mientras no se efectúe dicha reforma.

Baldoví ha señalado que entre este martes y el miércoles se negociarán varias enmiendas presentadas por Ciudadanos, PSOE, Unidas Podemos y PP, pero ha advertido de que no se aceptarán medidas que "rebajen el acuerdo" que ya adoptaron las Cortes valencianas.

"La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos es poco ambiciosa y no marca plazos concretos. No son más que meras buenas intenciones. Intentaremos llegar a un acuerdo pero todo lo que sea rebajar el acuerdo de las Cortes valencianas es ir marcha atrás y la propuesta debe pasar por mecanismos de compensación", ha recalcado Baldoví tras avisar a Montero de que "no valen excusas".

"Si la ministra de Hacienda puede abordar la reforma fiscal, que es tan importante, también puede abordar el nuevo sistema de financiación. No estamos para buenas palabras ni intenciones, solo pedimos que el ministerio se moje y presente su propuesta", ha recalcado.

Baldoví, además, ha valorado que se acometa una reforma tributaria general para que los servicios públicos estén "fuertes".

En cuanto a la propuesta anunciada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para endurecer las condiciones de jubilación anticipada, modificando los coeficientes que se aplican, e incentivar la demora de la jubilación voluntaria en aras de acercar la edad real de jubilación a la legal, Baldoví ha pedido "prudencia" y evaluar antes el impacto que puede tener sobre el empleo juvenil alargar la edad de jubilación.

"Antes de tomar medidas primero habría que escuchar a los sectores sociales y creo que probablemente estas decisiones se estén tomando de manera unilateral", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado que el Gobierno "suba impuestos y bajen las pensiones", y ha augurado que "seguro que tocarán los sueldos de los empleados públicos también".

Ha acusado al Ejecutivo de mentir porque "dijeron hasta en cuatro ocasiones que no subirían los impuestos".