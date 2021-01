Compromís pide medidas más duras, Podemos confinamiento y PSPV dice que la C.Valenciana está "casi confinada"

PP exige tener todos los datos ante la "avalancha de gente desesperada" y Cs avisa que "un confinamiento total sería la derrota del tripartito"

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos insiste en volver al confinamiento y parar toda actividad no esencial, colegios incluidos, y Compromís aboga por estudiar medidas "más duras" sin suspensión de clases. El PSPV, en cambio, defiende que la Comunitat está "prácticamente confinada" con las últimas restricciones.

Así lo han planteado representantes de los tres partidos que sustentan al gobierno valenciano, en declaraciones en Les Corts, ante el aumento de contagios en la Comunitat a la vuelta de Navidad.

"Son datos absolutamente inaceptables, hay que tomar nuevas medidas para parar la tercera ola", ha afirmado el diputado de UP Ferran Martínez, como "frenar de momento" la vuelta a las aulas.

Para Podemos, si se toman ahora las restricciones "más robustas posible", servirá para que estén vigentes el menor tiempo posible". Es algo que ha planteado a sus socios y "una decisión del conjunto de gobierno" a la que espera que sean receptivos.

Sobre las discrepancias por cerrar o no los colegios, el diputado 'morado' ha recordado que es algo que piden algunos sindicatos docentes y lo ha relacionado con la actual ola de frío por la dificultad de mantener la ventilación. "Estamos viendo un incremento de contagios derivado de las vacaciones y es algo que también afecta a los niños", ha aseverado.

Por parte de Compromís, su síndic, Fran Ferri, ha reconocido que la situación es muy grave y "parecida a los peores momentos de la primera ola", por lo que ha coincidido en que es necesario "tomar las medidas que hagan falta".

Eso sí, la coalición lleva "desde noviembre diciendo que se tienen que tomar medidas más duras" y cree que ahora deben ser "lo más duras posible para frenar esta curva que está desbocada". "Si hay que cerrar una parte de la economía, lo tendremos que hacer; tenemos que adelantarnos al virus", ha recalcado.

Ferri ha recordado que decretar un confinamiento corresponde al Gobierno y que la Generalitat solo puede pedirlo, con lo que "con los datos encima de la mesa tendrá que ver si eso es posible, viable y, sobre todo, mejoraría la situación". También ha abogado por endurecer las restricciones en toda España para que el plan de vacunación sea efectivo.

Y ha defendido que los colegios sigan abiertos porque son espacios seguros, sirven para detectar casos y "precisamente en las navidades sin clases es cuando más han subido los contagios", así como para evitar que los niños se tengan que quedar con los abuelos mientras los padres trabajan.

Dicho esto, el síndic de Compromís ha hecho hincapié que las propuestas hay que plantearlas "donde toca", en la comisión interdepartamental COVID-19, y en que "ahí se ha decidido por unanimidad que las escuelas sigan abiertas". "Ahora vemos que habría que haber tomado medidas mucho más restrictivas en Navidad porque lo de ahora es la consecuencia, ya sea por las reuniones familiares o sociales", ha constatado.

PSPV: "ES MUY DIFÍCIL PENSAR EN MÁS RESTRICCIONES"

Y del PSPV, su portavoz, Manolo Mata, ha sostenido que la Comunitat está "casi confinada" por las restricciones que entraron en vigor después de Reyes (cierre perimetral, toque de queda a las 22 horas, cierre de hostelería a las 17 y un 30% de aforo en comercios), por lo que le sorprenden estos debates cuando la Comunitat fue "la que tomó las medidas más restrictivas para Navidad".

Ha descartado cerrar los colegios porque "los padres enviarían a los niños con sus abuelos" y ha asegurado que "es muy difícil pensar en medidas más restrictivas", además de lamentar que "si todos las cumpliéramos, probablemente no estaríamos en este nivel de contagios".

A partir de ahí, ha apelado a la responsabilidad individual y ha rechazado la "avalancha" de 'fake news'", además de defender que los datos son los que da la Conselleria de Sanidad y avanzar que la consellera, la socialista Ana Barceló, volverá a realizar comparecencias diarias o casi diarias como la convocada para este lunes por la tarde.

Mata también ha defendido que la Comunitat lleva un nivel de vacunación "muy elevado, con el 85% de las dosis distribuidas o administradas" y ha garantizado que "no es un problema ni de personal ni de medios", sino de las particularidades de esta vacuna. Sí ha reconocido que hay que reforzar la burocracia para agilizar los trámites en cada pinchazo.

Y ha hecho hincapié en que todas las comunidades conocen el plan de vacunación del Ministerio de Sanidad, por lo que ha replicado a la oposición que "no vale el 'cuñadismo' político" y que no hay que generar malestar social. También ha resaltado como "dato positivo" que la Comunitat es donde menos muertes se producen por la pandemia entre cada 100.000 habitantes y ha asegurado que "todavía no hay tensión hospitalaria y asistencial" aunque cada vez hay más contagios cercanos.

Sobre las diferencias entre los socios, el socialista ha asegurado que el Consell toma las decisiones colectivamente y que él no criticaría "nunca" a sus compañeros de gobierno. Ha recordado en este punto las decisiones "durísimas" que se adoptaron en marzo al suspender el partido de fútbol Valencia-Atalanta o las Fallas y la Magdalena.

Por otro lado, ha garantizado que el 'president' y líder del PSPV, Ximo Puig, atenderá la petición de reunión con la jefa del PP valenciano, Isabel Bonig, en las próximas horas o días "como habitualmente".

LA OPOSICIÓN RECLAMA MÁS INFORMACIÓN

De la oposición, la portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, ha hecho un llamamiento en una rueda de prensa posterior a que "la gente irresponsable tiene que empezar a valorar que estamos en una situación complicada", aunque ha negado valorar un posible confinamiento porque "no es posible sin tener todos los datos" y supondría una "alarma innecesaria".

La 'popular' también ha exigido al Botànic que "diga la verdad" sobre la situación sanitaria ante la "avalancha de gente desesperada". Ha urgido así a que Puig atienda a Bonig y se reúna con todos los partidos para colaborar en la gestión de la pandemia: "Hemos tendido la mano desde el principio, estamos dispuestos, pero no puede ser el grupo mayoritario no tenga ninguna información ni oficial ni extraoficial":

Y de Ciudadanos, su líder autonómico, Toni Cantó, ha advertido que "un confinamiento total de la Comunitat significaría la derrota de la gestión del tripartito", mientras "en otras comunidades se ha demostrado que sin un confinamiento se ha podido superar la situación dramática, como por ejemplo Madrid, donde se hicieron infinitamente más pruebas y un confinamiento por áreas de salud".

También ha vuelto a pedir la vacunación de todos los profesores y la comparecencia en la diputación permanente de Les Corts tanto de Puig como de la consellera para tener más datos, ya que "no puede ser que este Botànic esté diciendo a la vez sí y no al confinamiento". "Me han llegado tropecientas preguntas de si era cierto que nos confinaban hoy", ha afirmado sobre el bulo que desmintió la Generalitat este domingo.

Cantó les ha pedido seriedad porque "no puede ser que estemos mirando a Puig y a Mónica Oltra --vicepresidenta del Consell y líder de Compromís-- diciendo cosas distintas y que Pilar Lima --coordinadora de Podem-- quiera ser la más dura de todos". Como ejemplo, ha recordado que Oltra "estaba pidiendo un confinamiento mientras su partido permitió la cabalgata de reyes en el Ayuntamiento" de València.