Compromís plantea que Numancia de la Sagra debe llamarse legalmente Azaña

Toledo, 1 oct (EFE).- El senador de Compromís Carles Mulet ha preguntado al Gobierno si va a restituir el nombre de Azaña de la Sagra al municipio de Numancia de la Sagra (Toledo), que fue cambiado en octubre de 1936 al llegar las tropas franquistas, cuando su denominación original de azaña (del árabe noria) ya aparecía en el siglo X.

En una pregunta escrita registrada este jueves en la Cámara Alta, Mulet ha solicitado al Gobierno que explique qué medidas va adoptar para derogar o dejar sin efecto este cambio de nombre, que el senador del grupo parlamentario Izquierda Confederal considera que se cambió de forma "ilegal" a través de una orden del Gobierno General del Estado Español, publicada en el BOE, en Burgos, en febrero de 1937.

Mulet argumenta que esa orden "no ha sido derogada en ningún momento y por lo tanto estaría en vigor", y aboga por que se restituya el nombre original del municipio de Azaña de la Sagra, atendiendo "a que se dictó por un Gobierno ilegal e ilegítimo" y que "una barbaridad de este calibre no puede aplazarse a la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, que ni contempla esta casuística", ha informado en una nota de prensa Compromís.

La formación ha recordado que en 2016 Mulet ya presentó una pregunta al Gobierno, en la que le pedía que medidas iba a adoptar para restituir el nombre original a Numancia de la Sagra.

En aquella pregunta, el senador explicaba que el nombre fue cambiado en la Guerra Civil tras la llegada de las tropas nacionales, pertenecientes al regimiento Numancia, a la localidad el 18 de octubre de 1936.

En su respuesta, el Gobierno comunicó al senador de Compromís que la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, de 1985, establece que los cambios de denominación de municipios tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en el Registro de Entidades Locales de la Administración del Estado, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.

Y también adujo razones relacionadas con la normativa legal relativa al funcionamiento del Registro de Entidades Locales, que entre otras disposiciones establece que "no se autorizará la denominación de un nuevo municipio o el cambio de nombre de otro ya existente, cuando el propuesto sea idéntico a otro o pueda producir confusión con otras denominaciones ya existentes".

Pero, según Mulet, la respuesta gubernamental "no atiende a la peculiaridad de este caso, ya que no fue la Administración Local quien acordó el cambio de su denominación", sino una orden del Gobierno del bando sublevado de febrero de 1937, que acordó "suprimir la denominación que ostenta el pueblo de Azaña", la cual no ha sido derogada y está en vigor, ha reiterado el senador de Compromís.