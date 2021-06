En Comú, Bildu, Junts y Compromís ven "trato de favor" a los futbolistas de la Selección que van a ser vacunados

PP, Vox, Ciudadanos y Más País apoyan que se les inmunice, como al equipo olímpico, pero achacan al Gobierno "falta de previsión"

En Comú, Bildu, Junts y Compromís han criticado este martes el hecho de que los miembros de la Selección Española de Fútbol que van a participar en la Eurocopa de este verano vayan a ser vacunados antes de lo que les tocaría por edad.

Para la portavoz de En Comú, Aina Vidal, "se trata de un hecho simbólico bastante lamentable" que "once hombres que dan golpecitos a un balón" sean vacunados antes que algunos "trabajadores esenciales que nos salvaron la vida" en el confinamiento, como los repartidores o los empleados de supermercados. "Esto va en contra del sentido común del país", ha denunciado, evidenciando así su desacuerdo con el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, que no ve mal que se vacune a los futbolistas si se hace siguiendo criterios científicos.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien se ha quejado de se dé un "trato de favor" a estos futbolistas, aunque sean pocos cuando el Gobierno, por ejemplo, se ha negado a alterar el orden vacunación en el caso de las cajeras de supermercado o los profesores universitarios que, por ejemplo, estos días están en contacto con centenares de estudiantes en las pruebas de acceso a la educación superior.

"No debe haber privilegios, todos estamos esperando que nos toque y debería respetarse el orden establecido", ha abundado, por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

"Todos moros o todos cristianos", ha resumido el diputado de Compromís, Joan Baldoví, para quien "no deben hacerse excepciones". "No ha habido para los políticos y tampoco debe haberlas para los futbolistas", ha dicho, incidiendo en que deberían ser los propios miembros de la Selección los que renunciaran a vacunarse "mientras haya otros ciudadanos con riesgos sobrevenidos" que aún no han recibido sus dosis.

Por contra, su socio electoral y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado que haya habido que esperar a que hubiera un contagiado para tomar una decisión que se debería haber previsto con tiempo, como han hecho otros países europeos. A su juicio, es "razonable" que se vacune a este colectivo, igual que antes se hizo con deportistas olímpicos, para evitar que si hay contagios se dañe la imagen de España y "50 vacunas" no van a condicionar el proceso de vacunación que, además, va a "buen ritmo".

Para la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, el hecho de que sólo se haya planteado vacunar a los futbolistas tras un positivo evidencia que "el caos y el desgobierno es lo que impera en el Ministerio de Sanidad".

"Esto debería haberse previsto dentro de marco de la excepcionalidad que se puede contemplar para colectivos y situaciones concretas", ha añadido Gamarra, coincidiendo con el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien apoya que se vacune a los futbolistas y considera que este episodio es una nueva muestra "desgobierno".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, para quien los miembros de la Selección deberían llevar ya mucho tiempo vacunados porque eso les habría evitado ser víctimas de la "improvisación" de los ministerios de Sanidad y Cultura.

De su lado, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha incidido en que si se vacunó al equipo olímpico español lo normal es hacer lo mismo con la Selección.

La misma tesis ha esgrimido el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien ha dicho que hay que esperar a que se pronuncie la Comisión de Salud Publica pero que si se siguen criterios científicos como en el caso de la delegación olímpica, la decisión será correcta y, además, deberá extenderse a los participantes en otras competiciones como el europeo femenino de fútbol, que arranca en dos semanas.

Por su parte, el portavoz de PDeCAT, Ferran Bel, considera "estéril" este debate y ha optado por no ahondar en la "polémica". A su juicio, si la vacunación a estos futbolistas se hubiera planteado hace tres meses la situación sería muy distinta porque ahora "ya se ha llegado a un nivel de vacunación muy importante".