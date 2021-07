En Comú Podem cree que la solución dada a los interinos no es equilibrada

Madrid, 20 jul (EFE).- La portavoz en el Congreso de En Comú Podem, Aina Vidal, ha considerado que el decreto con medidas para reducir la temporalidad en el empleo público contiene "avances importantes", pero "el resultado final no es el más equilibrado".

En rueda de prensa en el Congreso, ha considerado que mejora la tasa de reposición, pero también puede "abocar al paro a muchos", además de no prever sanciones a las administraciones, por lo que "debería mejorarse" a su paso por el Congreso.

Ha reconocido que no tienen decidido el sentido del voto y están negociando "aún en el Gobierno", ya que les preocupa que no esté la asunción de responsabilidades de las administraciones, ni haya garantías para el colectivo, "que paga el precio de que la administración no haya hecho sus deberes" de convocar oposiciones durante mucho tiempo.

Preguntada por las críticas de otros grupos parlamentarios por la falta de contactos para aprobar este decreto en la Cámara, Vidal ha asegurado que sí mantienen contactos y le ha pedido a la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Isabel Rodríguez, "que haga lo suyo y establezca contactos" y que atienda a "las cuestiones que le planteen".

Vidal se ha referido también al "bloqueo" del PP a la renovación de la cúpula judicial, que ha calificado de "vergonzante enésimo manoseo de la justicia para tapar su ultimo escándalo de corrupción".

Ha denunciado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "lejos de reducir su actividad, se ha movido" y nombrado a 46 magistrados en sus plazas, cuestión que tendría que haber hecho un nuevo Consejo.

En su opinión, si el PP pretende bloquear esa renovación, "habrá que plantear mecanismos alternativos para sumar nuevos consensos" y cumplir con el mandato constitucional y "abrir ventanas y que corra el aire".

Para Vidal, el CGPJ no refleja la pluralidad actual, "se ha quedado fosilizado en la mayoría absoluta de Rajoy", cuando debería ser un reflejo del Parlamento y de la sociedad de ahora.

Ha agregado que esa cúpula judicial hace oposición política al Gobierno", son su "principal ariete" y por eso el PP no accede a renovar, lo que cree que es "más imperativo que nunca y una cuestión de salud y urgencia democrática". EFE

il/jdm