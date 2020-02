Los comunes piden a JxCat un calendario electoral para evitar especulaciones

La presidenta del grupo de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha reclamado este martes a JxCat que acuerde un calendario electoral lo antes posible y "no lo subordine a sus intereses de partido", a fin de evitar "especulaciones" y que todas las formaciones puedan "trabajar con tranquilidad".

En una rueda de prensa realizada en el Parlament, Albiach ha considerado que la convocatoria electoral tendría que producirse inmediatamente después de ser aprobados los presupuestos y no demorarla más porque "con dos socios de Govern que no se entienden y se acusan mutuamente, no tiene sentido prolongar la legislatura".

"Es mejor tener un horizonte claro y que todo el mundo pueda realizar su trabajo con mayor tranquilidad y sin polémicas", ha insistido la actual líder de los comunes en el Parlament, que ha atribuido las "especulaciones" y las "fake news" que aparecen sobre unas elecciones catalanas en otoño "a la falta de concreción" del calendario electoral.

"JxCat utiliza esta inconcreción a favor suyo, para tener tiempo a disponer de un candidato efectivo", ha lamentado Albiach para quien esto significa "anteponer sus intereses partidistas" a los de Cataluña.

También ha puntualizado que no es que los comunes quieran "borrar del mapa" a JxCat, sino que lo que sí desean es "dejarla fuera del Govern, porque queremos que el próximo gobierno sea progresista y entendemos que JxCat no lo es".

Por lo que respecta a los presupuestos de la Generalitat, Albiach ha afirmado que le sorprende que la CUP descalifique el apoyo de los comunes a los mismos "cuando ellos invistieron al presidente (Quim) Torra absolutamente gratis".

"Lo que deberían hacer es negociar los presupuestos en lugar de criticarlos desde fuera y cruzados de brazos", ha recalcado esta misma dirigente de los comunes.