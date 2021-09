Los comunes creen que "no tiene por qué afectar al resultado" de la mesa que Sánchez esté o no

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta de los comunes en el Parlament, Susanna Segovia, ha asegurado que la presencia o no del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la mesa de diálogo, que se celebrará la semana del 13 de septiembre, "no tiene por qué afectar ni a los resultados, ni al contenido, ni al futuro de la mesa".

En rueda de prensa este martes al ser preguntada por si no pasaría nada si Sánchez no estuviese presente, ha respondido: "Pasar pasa, pero no nos podemos quedar con quién va quién no va, lo que es importante es de qué se hablará".

Ha destacado que lo importante es que la mesa funcione y se celebre más allá de las personas que la compongan, pero ha reconocido que es "diferente" que haya unas personas y no otras, tras confirmar la presencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Segovia también ha explicado que los comuns estarán presentes en todos los actos institucionales de la Diada del 11 de septiembre, también en la entrega de la Medalla del Parlament, aunque ha criticado que la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, haya "instrumentalizado esta medalla con un interés partidario y político".

EMNIENDA A LA RGC

La portavoz morada también ha explicado que les ha sorprendido que los grupos parlamentarios de ERC y Junts, que forman el Govern, hayan presentado una enmienda a la totalidad a su proposición de ley para hacer mejoras en la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), y ha acusado a la Generalitat de "vetar" el debate en el Parlament.

"Sorprendentemente el Govern que habla de no dejar a nadie atrás lo que hace es presentar una enmienda e impedir que ni siquiera se debata en Parlament. El plan de choque social de Aragonès es tumbar la mejora de la RGC", ha censurado la portavoz de los comuns.

También ha criticado que este curso se hayan quedado fuera 20.000 estudiantes que se habían inscrito a cursos de Formación Profesional (FP), y ha pedido la comparecencia del conseller de Educación, Josep González-Cambray, porque considera que ha habido una "falta absoluta de previsión del Govern".

Además, Segovia ha pedido rehacer y repensar el nuevo protocolo Covid en las residencias de personas mayores porque considera que discrimina a los residentes, ya que si son contactos estrechos de un caso positivo de coronavirus se tienen que aislar pese a estar vacunados, al contrario que los trabajadores de las residencias.

Sobre el levantamiento de las medidas Covid del Govern, ha asegurado que se debe hacer con asesoramiento técnico, "mantener la prudencia para no volver a vivir una nueva ola y llamar a la vacunación", y ha reclamado que la Generalitat dé una respuesta clara al sector del ocio nocturno.